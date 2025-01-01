4 продукта, которые способны уменьшить боль при менструации

Как облегчить боль

Эксперт сказал, что семена, орехи и шпинат являются отличной пищей, которую стоит включить в свой рацион, чтобы облегчить боль. А на ночь можно съесть несколько кусочков черного шоколада.

Гормональные колебания, которые возникают во время менструального цикла, могут привести к запору. Поэтому стоит есть

Какие продукты могут увеличивать боль

В то же время некоторые продукты могут вызывать увеличение выраженности боли или спазмов во время менструации: