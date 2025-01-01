4 продукта, которые способны уменьшить боль при менструации

Облегчить симптомы менструации можно без лекарств, а с помощью продуктов питания. Врач назвал 4 суперпродукта, которые улучшат состояние и настроение.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу американского врача Карана Раджа.
Эксперт сказал, что семена, орехи и шпинат являются отличной пищей, которую стоит включить в свой рацион, чтобы облегчить боль. А на ночь можно съесть несколько кусочков черного шоколада.
Гормональные колебания, которые возникают во время менструального цикла, могут привести к запору. Поэтому стоит есть
В то же время некоторые продукты могут вызывать увеличение выраженности боли или спазмов во время менструации:
@dr.karanr The dreaded cramps OC: @Jessie • wife • mama original sound - Dr Karan Raj
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