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4 продукта, которые способны уменьшить боль при менструации

Какие продукты облегчают симптомы менструации (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Облегчить симптомы менструации можно без лекарств, а с помощью продуктов питания. Врач назвал 4 суперпродукта, которые улучшат состояние и настроение.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу американского врача Карана Раджа.

Как облегчить боль

Эксперт сказал, что семена, орехи и шпинат являются отличной пищей, которую стоит включить в свой рацион, чтобы облегчить боль. А на ночь можно съесть несколько кусочков черного шоколада.

Гормональные колебания, которые возникают во время менструального цикла, могут привести к запору. Поэтому стоит есть

Какие продукты могут увеличивать боль

В то же время некоторые продукты могут вызывать увеличение выраженности боли или спазмов во время менструации:

  • продукты с высокой степенью переработки: высокоэнергетические продукты, содержащие небольшое количество питательных веществ, такие как еда на вынос, чипсы, печенье, пончики и обработанное мясо
  • кофеин - он ограничивает кровообращение, поскольку вызывает сужение кровеносных сосудов и таким образом приводит к более сильным спазмам
  • алкоголь - хроническое употребление снижает уровень магния в плазме крови. Магний важен для расслабления мышц и поддержания кровотока
@dr.karanr The dreaded cramps OC: @Jessie • wife • mama original sound - Dr Karan Raj
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