4 продукта, которые способны уменьшить боль при менструации
Облегчить симптомы менструации можно без лекарств, а с помощью продуктов питания. Врач назвал 4 суперпродукта, которые улучшат состояние и настроение.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу американского врача Карана Раджа.
Как облегчить боль
Эксперт сказал, что семена, орехи и шпинат являются отличной пищей, которую стоит включить в свой рацион, чтобы облегчить боль. А на ночь можно съесть несколько кусочков черного шоколада.
"Самым частым виновником является непроизвольный спазм мышц тазового дна и анальных сфинктеров, вызванный повышенным уровнем простагландинов. Нестероидные противовоспалительные препараты, такие как ибупрофен и напроксен, в основном являются антипростагландинами, которые могут помочь контролировать или ограничить эту боль при сокращении", - пояснил врач.
Гормональные колебания, которые возникают во время менструального цикла, могут привести к запору. Поэтому стоит есть больше клетчатки.
"Не только потому, что она способствует регулярной дефекации, но клетчатка может остановить всасывание эстрогена и прогестерона, что может вызвать боль и дисфункцию, связанную с калом во время менструального цикла", - добавил медик.
Если вы увеличите потребление шпината, орехов, семян и темного шоколада, то они содержат не только клетчатку, но и магний, который является мышечным релаксантом и может облегчить спазмы.
Какие продукты могут увеличивать боль
В то же время некоторые продукты могут вызывать увеличение выраженности боли или спазмов во время менструации:
- продукты с высокой степенью переработки: высокоэнергетические продукты, содержащие небольшое количество питательных веществ, такие как еда на вынос, чипсы, печенье, пончики и обработанное мясо
- кофеин - он ограничивает кровообращение, поскольку вызывает сужение кровеносных сосудов и таким образом приводит к более сильным спазмам
- алкоголь - хроническое употребление снижает уровень магния в плазме крови. Магний важен для расслабления мышц и поддержания кровотока
@dr.karanr The dreaded cramps OC: @Jessie • wife • mama original sound - Dr Karan Raj
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