4 продукта, которые способны уменьшить боль при менструации

Облегчить симптомы менструации можно без лекарств, а с помощью продуктов питания. Врач назвал 4 суперпродукта, которые улучшат состояние и настроение.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok -страницу американского врача Карана Раджа.

Как облегчить боль

Эксперт сказал, что семена, орехи и шпинат являются отличной пищей, которую стоит включить в свой рацион, чтобы облегчить боль. А на ночь можно съесть несколько кусочков черного шоколада.

"Самым частым виновником является непроизвольный спазм мышц тазового дна и анальных сфинктеров, вызванный повышенным уровнем простагландинов . Нестероидные противовоспалительные препараты, такие как ибупрофен и напроксен, в основном являются антипростагландинами, которые могут помочь контролировать или ограничить эту боль при сокращении", - пояснил врач.

Гормональные колебания, которые возникают во время менструального цикла, могут привести к запору. Поэтому стоит есть больше клетчатки.

"Не только потому, что она способствует регулярной дефекации, но клетчатка может остановить всасывание эстрогена и прогестерона, что может вызвать боль и дисфункцию, связанную с калом во время менструального цикла", - добавил медик.

Если вы увеличите потребление шпината, орехов, семян и темного шоколада, то они содержат не только клетчатку, но и магний, который является мышечным релаксантом и может облегчить спазмы.

Какие продукты могут увеличивать боль

В то же время некоторые продукты могут вызывать увеличение выраженности боли или спазмов во время менструации: