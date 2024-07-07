4 ошибки, которые приводят к серьезным проблемам с ногами

Вы не стрижете ногти на ногах довольно часто

Ногти могут быть питомником инфекции, особенно если они слишком длинные.

Если вы не стрижете ногти на ногах довольно часто, то они могут сломаться, причиняя травму ногтевого ложа, что приводит к деформации.

И этот ослабленный ноготь может увеличить риск заражения грибком или другими микроорганизмами, включая бактерии.

Подрежьте ногти немного выше белой линии с помощью кусачек, а затем с помощью тонкой пилочки подпилите уголки, чтобы острые края не повредили кожу.

Вы ежедневно носите одну и ту же обувь

У каждого из нас есть любимая пара обуви. Ежедневное ношение одной и той же обуви не позволяет внутри обуви должным образом высохнуть между носками.

Проблема заключается в том, что большинство грибковых инфекций предпочитает влажную и темную среду.

Регулярно стирайте кроссовки, стельки и носки. Если обувь нельзя стирать, то извлеките стельку и оставьте сушиться на солнце по крайней мере раз в неделю.

Не чистите ноги должным образом

Ноги являются одной из самых пренебрежительных частей тела при принятии душа.

Стоит знать, когда вы принимаете душ, вся мертвая кожа и грязь с тела стекают к ногам. Если вы не чистите ноги должным образом, то грибок, обычно присутствующий на коже, может чрезмерно разрастаться, особенно между пальцами.

Ходите босиком в общественных местах

Прогулка без обуви в общественных местах, таких как бассейны, тренажерные залы, раздевалки или даже гостиничные номера, может привести к сыпи, подобно микозу стопы.

Ваши ноги еще более восприимчивы к инфекции, если у вас есть раны.

В общем, если на нашей коже уже есть порез или царапина, она становится уязвимой для заражения грибком или вирусной инфекцией.

Почему возникают судороги в ногах

Судорога - это самопроизвольное болезненное сокращение мышц. Возникнуть она может где угодно и в любое время. Неприятный спазм может появиться в состоянии покоя, но чаще - во время физической нагрузки или просто посреди ночи.

Причины судороги в ногах

мышечная усталость

обезвоживание организма

физические нагрузки

дефицит питательных веществ

употребление определенных лекарств

беременность

варикоз и венозная недостаточность

диабет

Важно помнить, что причины могут быть временными и не представлять опасности, а могут быть предвестниками заболеваний.