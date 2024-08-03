4 самых дорогих советских фотоаппаратов, которые можно очень выгодно продать

Раритетные фотоаппараты очень ценятся коллекционерами. Каждая из таких старых фотокамер - одновременно и эстетический объект, и уникальный действующий механизм. В нашей стране есть большой спрос на редкие фотоаппараты времен СССР, выпускавшиеся малыми партиями. Какие именно советские фотоаппараты можно наиболее выгодно продать?
РБК-Украина (проект Styler) исследовало сайты коллекционеров и сделало подборку из 4 самых ценных фотоаппаратов советских времен, цены на которые просто поражают.
Фотоаппарат ФЭД получил свое название от аббревиатуры "Феликс Эдмундович Дзержинский", поскольку производство копии немецкого фотоаппарата Leica было начато в детской трудовой колонии Дзержинского в 1934 году. Быстро став самым популярным фотоаппаратом в СССР, ФЭД получил несколько следующих версий - от ФЭД-2 до ФЭД-6, а также специальные модели, такие как "ФЭД НКВД".
Высокая стоимость отдельных моделей может быть связана с их серийными номерами, ценящимися коллекционерами (фото: скриншот violity.com)
"Зенит-Д" - малоформатный однообъективный зеркальный фотоаппарат, который производился на Красногорском механическом заводе (КМЗ) в 1969-1970 годах. Первые экспериментальные образцы, собранные в 1967 году, стали первыми в мире системными зеркальными фотоаппаратами с автоматическим управлением экспозицией в режиме приоритета диафрагмы.
По разным причинам серийное производство ограничилось несколькими сотнями неполных экземпляров, из которых всего 63 были полностью собраны.
"Пионер" также выпускался на производстве ФЭД. Первая партия, выпущенная в 1933 году, являлась копией "Leica I" - малоформатного шкального фотоаппарата. Было выпущено около 20 единиц. Параллельно с производством в 1934 году разрабатывалась конструкция фотоаппарата "Пионер" с разъемным корпусом для облегчения зарядки пленкой, увеличительная насадка и вариант со встроенным в корпус вертикальным дальномером.
"Алмаз-101", "Алмаз-102", "Алмаз-103" и "Алмаз-104" - малоформатные однообъективные зеркальные фотоаппараты, созданные для профессиональных фотожурналистов. Они разрабатывались и производились в Ленинграде на ЛОМО по заказу Союза журналистов СССР.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты аукционов предметов коллекционирования Violity и Monitex, Википедия.