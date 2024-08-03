4 самых дорогих советских фотоаппаратов, которые можно очень выгодно продать

ФЭД-6772 (50 000 гривен)

Фотоаппарат ФЭД получил свое название от аббревиатуры "Феликс Эдмундович Дзержинский", поскольку производство копии немецкого фотоаппарата Leica было начато в детской трудовой колонии Дзержинского в 1934 году. Быстро став самым популярным фотоаппаратом в СССР, ФЭД получил несколько следующих версий - от ФЭД-2 до ФЭД-6, а также специальные модели, такие как "ФЭД НКВД".

Высокая стоимость отдельных моделей может быть связана с их серийными номерами, ценящимися коллекционерами (фото: скриншот violity.com)

"Зенит-Д" (от 15 000 до 22 000 гривен)

"Зенит-Д" - малоформатный однообъективный зеркальный фотоаппарат, который производился на Красногорском механическом заводе (КМЗ) в 1969-1970 годах. Первые экспериментальные образцы, собранные в 1967 году, стали первыми в мире системными зеркальными фотоаппаратами с автоматическим управлением экспозицией в режиме приоритета диафрагмы.

По разным причинам серийное производство ограничилось несколькими сотнями неполных экземпляров, из которых всего 63 были полностью собраны.

"Зенит-Д" является одним из редчайших советских фотоаппаратов и имеет значительную коллекционную ценность (фото: скриншот monitex.com.ua)

"Пионер" (от 15 000 до 22 000 гривен)

"Пионер" также выпускался на производстве ФЭД. Первая партия, выпущенная в 1933 году, являлась копией "Leica I" - малоформатного шкального фотоаппарата. Было выпущено около 20 единиц. Параллельно с производством в 1934 году разрабатывалась конструкция фотоаппарата "Пионер" с разъемным корпусом для облегчения зарядки пленкой, увеличительная насадка и вариант со встроенным в корпус вертикальным дальномером.

Однако производство "Пионеров" впоследствии прекратилось, а точные причины неизвестны, что делает эти фотоаппараты очень редкими (фото: скриншот monitex.com.ua)

"Алмаз" (от 10 000 до 15 000 гривен)

"Алмаз-101", "Алмаз-102", "Алмаз-103" и "Алмаз-104" - малоформатные однообъективные зеркальные фотоаппараты, созданные для профессиональных фотожурналистов. Они разрабатывались и производились в Ленинграде на ЛОМО по заказу Союза журналистов СССР.

Основой для разработки фотоаппаратов семейства "Алмаз" послужил фотоаппарат "Nikon F2" (фото: скриншот monitex.com.ua)