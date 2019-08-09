4-річна дочка Кейт Міддлтон показала "непристойний" жест: з'явилося відео

Дочка Кейт Міддлтон 4-річна принцеса Шарлотта, яка разом з мамою, татом - принцом Вільямом, і старшим братом Джорджем відвідала вітрильну регату на Кубок короля в Каусі, відзначилася своєю поведінкою.

Так, перед початком змагань Кейт Міддлтон запропонувала дітям помахати натовпу фанатів королівської сім'ї через вікно. Але поки 6-річний Джордж спускався по сходах, маленька принцеса показала присутнім "непристойний" жест - Шарлотта висунула язик.

Шарлотта висунула язик (twitter.com/InStyle)

Але ніхто, звичайно ж, не образився на дівчинку. Навпаки, маленька дівчинка, яка перебувала у грайливому настрої, дуже насмішила всіх присутніх, в тому числі і свою маму.

Принцеса Шарлотта розсмішила всіх, показавши язик

Як пише журнал Hello!, поки Кейт Міддлтон і принц Вільям змагалися у парусній регаті, Шарлотта і Джордж були з бабусею і дідусем по маминій лінії - Керол і Майклом Міддлтон.

Нудьгувати дітям не доводилося: Джордж, наприклад, встиг приміряти капітанську кепку, а Шарлотта навіть побувала всередині морського судна, що дуже сильно її захопило.

Скріншот з сайту (hellomagazine.com)

Тим часом, в Королівському палаці ходять чутки, що інші герцоги - Сассекські - Меган Маркл і принц Гаррі хочуть усиновити африканського малюка. Навіть відомо, з якої країни може бути дитина, який стане братом для Арчі.