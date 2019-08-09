ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

4-річна дочка Кейт Міддлтон показала "непристойний" жест: з'явилося відео

STYLERЖиття    09.08.2019 - 12:30
4-річна дочка Кейт Міддлтон показала "непристойний" жест: з'явилося відео
Кейт Міддлтон з дочкою Шарлоттою (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Кейт Міддлтон повеселило поведінка маленької принцеси Шарлотти

Дочка Кейт Міддлтон 4-річна принцеса Шарлотта, яка разом з мамою, татом - принцом Вільямом, і старшим братом Джорджем відвідала вітрильну регату на Кубок короля в Каусі, відзначилася своєю поведінкою.

Так, перед початком змагань Кейт Міддлтон запропонувала дітям помахати натовпу фанатів королівської сім'ї через вікно. Але поки 6-річний Джордж спускався по сходах, маленька принцеса показала присутнім "непристойний" жест - Шарлотта висунула язик.

4-річна дочка Кейт Міддлтон показала &quot;непристойний&quot; жест: з'явилося відео

Шарлотта висунула язик (twitter.com/InStyle)

Але ніхто, звичайно ж, не образився на дівчинку. Навпаки, маленька дівчинка, яка перебувала у грайливому настрої, дуже насмішила всіх присутніх, в тому числі і свою маму.

Принцеса Шарлотта розсмішила всіх, показавши язик

Як пише журнал Hello!, поки Кейт Міддлтон і принц Вільям змагалися у парусній регаті, Шарлотта і Джордж були з бабусею і дідусем по маминій лінії - Керол і Майклом Міддлтон.

Нудьгувати дітям не доводилося: Джордж, наприклад, встиг приміряти капітанську кепку, а Шарлотта навіть побувала всередині морського судна, що дуже сильно її захопило.

4-річна дочка Кейт Міддлтон показала &quot;непристойний&quot; жест: з'явилося відео

Скріншот з сайту (hellomagazine.com)

Тим часом, в Королівському палаці ходять чутки, що інші герцоги - Сассекські - Меган Маркл і принц Гаррі хочуть усиновити африканського малюка. Навіть відомо, з якої країни може бути дитина, який стане братом для Арчі.

Меган Маркл і Кейт Міддлтон знову в сварці: що сталося Кейт Міддлтон порушила королівський протокол: Єлизавета ІІ дала добро
Новини України Кейт Міддлтон
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся