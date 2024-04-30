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33-летний украинец отравился грибами, очень похожими на шампиньоны: как они выглядят

В Черкасской области 33-летний мужчина отравился грибами (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Черкасской области зафиксирован случай тяжелого отравления грибами. Мужчина съел грибы, очень похожие на шампиньоны.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о важных симптомах отравления, которые нельзя игнорировать.

При написании материала использовались следующие источники: сайт черкасского Центра по контролю и профилактике болезней (ЦКПХ) и Госпродпотребслужбы.

Что известно

33-летний мужчина собрал грибы во дворе своего дома. Оказалось, что они были внешне похожи на дикорастущие шампиньоны.

На следующее утро после употребления грибов у мужчины появились симптомы отравления.

После этого его госпитализировали в терапевтическое отделение местной больницы в состоянии средней тяжести.

Вероятно, мужчина употреблял дикорастущие шампиньоны, которые очень схожи с бледной поганкой и шампиньонами рыжеющими ядовитыми.

Как выглядят шампиньоны и бледная поганка (фото: dpssko.gov.ua)

Шампиньон рыжеющий ядовитый (фото: wikipedia)

Добавим, что растет шампиньоны рыжеющие в июле - октябре в садах, парках, на лугах, в лесах на лужайках. Они распространены по всей Украине.

Симптомы отравления грибами

К основным симптомам отравления грибами относят:

  • тошнота
  • рвота
  • резкая боль в животе
  • диарея
  • головокружение
  • отток крови от конечностей
  • судороги
  • появление галлюцинаций

Признаки отравления могут проявиться как через 30 минут после употребления, так и через несколько дней.

Важно, если у вас возникают схожие симптомы, нужно немедленно обращаться за помощью к специалистам.

Тяжесть отравления грибами определяется тем, что они содержат ядовитые соединения, что действуют на внутренние органы и системы человека, поражая желудочно-кишечный тракт, центральную нервную систему, сердечно-сосудистую систему, печень и почки.

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