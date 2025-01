В 32 года умерла британская дрэг-королева The Vivienne: что известно

The Vivienne умерла

Смерть селебрити подтвердили 5 января этого года. Агент Джеймса заявил, что он "умер на выходных", и что пока любые другие подробности сообщаться не будут.

"Полиция расследовала все обстоятельства смерти 32-летнего мужчины и пришла к выводу, что подозрительных обстоятельств нет. Для коронера будет подготовлен соответствующий отчет", - заявил представитель звезды.

The Vivienne было 32 года (фото: instagram.com/thevivienne_)

Что известно о The Vivienne

Исполнительница стала известной благодаря участию в шоу RuPaul's Drag Race UK. Она взяла такой псевдоним, поскольку часто носила одежду от британского дизайнера Вивьен Вествуд.

В соцсетях коллеги чтят память Уильямса, публикуя соответствующие посты. В публикациях артиста называют "маяком креативности и аутентичности", а также подчеркивают, что The Vivienne "воплощала образ настоящего чемпиона".

Американская исполнительница Мишель Визаж назвала Джеймса "маяком для многих" и добавила, что будет по нему скучать.

Уильямс родился в Северном Уэльсе и перебрался в Ливерпуль в 16 лет. Он имел ромское происхождение.

The Vivienne (фото: instagram.com/thevivienne_) The Vivienne (фото: instagram.com/thevivienne_) The Vivienne (фото: instagram.com/thevivienne_)

Начало его карьеры пришлось на 2015 год. Будущая знаменитость работал в разных барах и оказался в списке лучших вместе с другой дрэг-исполнительницей Ла Вуа. Впоследствии он снялся в британском реалити-сериале RuPaul's Drag Race UK, где одержал победу.

После успеха в реалити в карьере исполнителя начался новый этап. В январе 2022 года The Vivienne снялась в сериале Channel 4 "Celebrity Hunted". В апреле того же года она присоединилась к съемкам 7-го сезона RuPaul's Drag Race All Stars, где бывшие победители франшизы боролись за титул "Королева всех королев".

The Vivienne вне сценического образа (фото: instagram.com/thevivienne_) The Vivienne вне сценического образа (фото: instagram.com/thevivienne_)

Личная жизнь The Vivienne

В 2019 году артистка вышла замуж за Дэвида Лутфорда. В апреле 2023 года пара объявила о расставании.

На протяжении жизни Джеймс сталкивался с гомофобными проявлениями и призывал членов ЛГБТК+ сообщества оставаться бдительными, когда те выходят на публику. Уильямс также боролся с зависимостью от наркотиков, в частности от кетамина.

The Vivienne (фото: instagram.com/thevivienne_)

К слову, дрэг-квин - человек, обычно мужчина, который одевается в дрэг (одежда, присущая противоположному полу), и часто ведет себя преимущественно женственно, в рамках женской гендерной роли.