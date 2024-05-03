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300-летнюю скрипку Страдивари пытались незаконно вывезти из Украины: детали инцидента

Сейчас скрипку направили на экспертизу (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

На пункте пропуска Краковец таможенники и пограничники изъяли у 28-летней львовянки скрипку Страдивари, производство которой датируется 1713 годом.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины в Facebook.

Что известно об инциденте

"Попытку перемещения через украинско-польскую границу скрипки "Antonius Stradivarius" пресекли пограничники совместно с работниками таможни в пункте пропуска "Краковец", - говорится в сообщении.

Ведомство сообщает, что скрипку изъяли у 28-летней уроженки Львова, которая пыталась вывезти ее в Польшу. Женщина передвигалась на легковом автомобиле "Форд".

"Во время заезда на территорию пункта пропуска женщина выбрала полосу "зеленый коридор" и сообщила, что перевозит личные вещи. Исходя из анализа и оценки рисков, легковушку направили на дополнительную проверку", - говорят пограничники.

Скрипка может иметь культурную и историческую ценность (фото: Facebook/Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины)

В багажнике авто обзорная группа обнаружила скрипку "Antonius Stradivarius" производства 1713 года. Этот музыкальный инструмент может представлять культурную и историческую ценность.

Скрипку изъяли и направили на экспертизу, чтобы определить, имеет ли она ценность. Предварительная оценка стоимости этой скрипки - 15 миллионов гривен.

Напомним, что согласно законодательству Украины, без разрешительного документа за границу нельзя вывозить вещи, имеющие культурную ценность. Очевидно, у львовянки такого документа не было.

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Государственная таможенная службаГраница с Украиной