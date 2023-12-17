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30 видов психологического насилия о которых вы могли не знать

30 видов психологического насилия (фото:
Автор: Юлия Любченко

Психологическое насилие - это очень трудная тема, поскольку оно часто может быть незаметным, однако разрушающим человека изнутри.

О том, какие виды психологического насилия существуют, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение психотерапевта Юлии Падун в Instagram.

Что такое психологическое насилие

Некоторые виды психологического насилия более серьезны и разрушительны, чем другие. Но они не всегда могут быть очевидны. Психологическое насилие часто скрыто и именно оно разрушает человека незаметно и постепенно.

Психологическое насилие может заставить вас поверить в то, что вы "недостаточно" хороши, недостойны хорошего и сочувственного отношения, поддержки и безусловного принятия. Также он является одним из основных факторов, способствующих развитию проблем в сфере ментального здоровья.

Психологическое насилие заставляет вас сомневаться в собственной ценности в своем восприятии реальности, снижает вашу уверенность в себе, может привести к социальной изоляции. Так же оно не дает вам двигаться вперед, поскольку вы не можете поверить в себя.

30 видов психологического насилия

  • унижение
  • подавление
  • обзывание
  • образа убеждений человека/внешности человека
  • изменчивое/непредсказуемое поведение, направленное на вас
  • обесценение ваших достижений
  • насмешки
  • газлайтинг
  • публичное осуждение/унижение
  • изоляция вас от близких
  • использование прозвища в общении с вами
  • препятствие вашему росту
  • отказ от какой-либо ответственности за свое поведение
  • попытка настроить других против вас
  • пренебрежительное отношение
  • отказ в привязанности
  • троллинг
  • искажение сущности разговора
  • угрозы
  • манипуляции
  • чтение нотаций
  • неуважение
  • вынужденные предположения и интерпретации
  • использование
  • вынужденный отказ от своих потребностей
  • необоснованное обвинение
  • чувство вины
  • изоляция от социальных связей
  • отказ от эмоций
  • размытие ваших личных границ.

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