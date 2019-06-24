30 ударів ножем: з'явилося фото вбивці 9-річного Захара

9-річний Захар Черевко був убитий 22 червня біля озера Вирлиця у Києві. Поліція встановила особу вбивці – ним виявився 30-річний брат вітчима Захара. Правоохоронці розповіли нові подробиці страшної трагедії в прес-службі Нацполіції України в Києві.

Як повідомляється, підозрюваний був визначений по камерам відеоспостереження. Після того, як о 20:00 22 червня маленький Захар пішов гуляти і не повернувся додому, бабуся забила тривогу і оголосила дитину в розшук. Правоохоронці стали перевіряти камери відеоспостереження поблизу будинку і визначили, що Захар разом з чоловіком прямував у бік озера Вирлиця. Особу чоловіка було встановлено.

Захар Черевко убитий у Києві з'явилося фото вбивці (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Після того, як правоохоронці перший раз прийшли на допит до чоловіка, підозрюваний вів себе нервово, плутався у свідченнях. Чоловіка доставили до Дарницького управління поліції, а в цей час на спецлінію 102 надійшло повідомлення, що в озері Вирлиця рибалки виявили тіло дитини, за описом схожого на зниклого хлопчика.

Як зізнався сам підозрюваний, він чекав дитину під його будинком, а потім покликав купатися на озеро. На березі він зі спини накинувся на нього, почав хаотично бити його ножем в шию, спину і тулуб. Як повідомляли раніше, чоловік завдав хлопчикові більше 30 колото-різаних ударів кухонним ножем, а також кілька разів вдарив молотком по голові.

Захар Черевко убитий у Києві з'явилося фото вбивці (фото: kyiv.npu.gov.ua)

"На тілі дитини експерти виявили численні колото-різані рани і травми черепа. На березі була захована сорочка загиблого і його блокнот. Також водолази дістали з дна озера предмети, схожі на ніж і молоток. Речові докази вилучені та направлені на експертизу", - розповів начальник столичної поліції Андрій Крищенко.

Правоохоронцям вдалося встановити, що підозрюваний проживає в Києві та веде аморальний спосіб життя.

"Зловмисника відразу затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Встановлено, що йому 30 років, проживає в Києві, веде аморальний спосіб життя. З хлопчиком затриманий був близько знайомий, оскільки він є братом співмешканця мами загиблого. Дитина в основному проживав з бабусею окремо від нової сім'ї матері", - повідомив Андрій Крищенко.

Захар Черевко убитий у Києві з'явилося фото вбивці (відео: kyiv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, що раніше стало відомо, який мотив переслідував вбивця Захара Черевко. За його словами, він затаїв образу на 9-річну дитину.

Слід нагадати, що тіло дитини було знайдено через майже добу, 23 червня, в озері Вирлиця. Рятувальники знайшли його на відстані метра від берега. Правоохоронці повідомили, що підозрюваному загрожує довічне ув'язнення.