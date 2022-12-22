30 лет терпела боль в ноге: украинские врачи дали женщине возможность свободно ходить

Что известно о женщине

61-летняя Зиновия Смага из Львовской области половину своей жизни принимала обезболивающие препараты. Еще в молодости она травмировала ногу, и в течение долгих 30 лет пыталась побороть боль самостоятельно.

В частности, женщина всегда находила причину, чтобы не идти к врачу. Однако последние несколько месяцев стали для нее настоящим испытанием: колено практически не изгибалось.

Женщина уже не могла встать с постели. Поэтому страх навсегда оказаться в инвалидной коляске заставил ее поехать в больницу.

После тщательного обследования врачи диагностировали деформирующий остеоартроз коленного сустава. Это износ и деформация сустава. Консервативное лечение при такой патологии - неэффективное.

Во Львове врачи заменили сустав женщине (facebook.com/1tmolviv)

Как прошла операция

Врачи нашли единственный выход - тотальное эндопротезирование. Это хирургическое вмешательство, при котором разрушенный сустав заменяется искусственным.

Через полтора часа хирурги установили протез коленного сустава пациентке, выровняли ногу и восстановили движения в полном объеме.

Уже на следующий день после операции Зиновия снова стала на ноги и сделала первые шаги.

"Когда я увидела, что стою сама, ноги ровные, я не поверила и заплакала. Для меня это как начало новой жизни", - сказала женщина.

И ровно через неделю она своими ногами покинула больницу и уехала домой.

61-летняя Зиновия Смага (facebook.com/1tmolviv)