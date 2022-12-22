RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

30 лет терпела боль в ноге: украинские врачи дали женщине возможность свободно ходить

Врачи во Львове спасли колено женщине (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Во Львове врачи провели операцию женщине, которая подвернула ногу еще 30 лет назад и не могла полноценно ходить. Почти два года она не могла согнуть колено, а последние несколько месяцев - уже даже ходить.

Об этом сообщили на странице Первого медицинского объединения Львова в Facebook.

Что известно о женщине

61-летняя Зиновия Смага из Львовской области половину своей жизни принимала обезболивающие препараты. Еще в молодости она травмировала ногу, и в течение долгих 30 лет пыталась побороть боль самостоятельно.

В частности, женщина всегда находила причину, чтобы не идти к врачу. Однако последние несколько месяцев стали для нее настоящим испытанием: колено практически не изгибалось.

Женщина уже не могла встать с постели. Поэтому страх навсегда оказаться в инвалидной коляске заставил ее поехать в больницу.

После тщательного обследования врачи диагностировали деформирующий остеоартроз коленного сустава. Это износ и деформация сустава. Консервативное лечение при такой патологии - неэффективное.

Во Львове врачи заменили сустав женщине (facebook.com/1tmolviv)

Как прошла операция

Врачи нашли единственный выход - тотальное эндопротезирование. Это хирургическое вмешательство, при котором разрушенный сустав заменяется искусственным.

Через полтора часа хирурги установили протез коленного сустава пациентке, выровняли ногу и восстановили движения в полном объеме.

Уже на следующий день после операции Зиновия снова стала на ноги и сделала первые шаги.

"Когда я увидела, что стою сама, ноги ровные, я не поверила и заплакала. Для меня это как начало новой жизни", - сказала женщина.

И ровно через неделю она своими ногами покинула больницу и уехала домой.

61-летняя Зиновия Смага (facebook.com/1tmolviv)

Ранее мы сообщали, что в Днепре врачам чудом удалось спасти жизнь военному, которому снайпер попал в голову.

Также мы писали, что во Львове врачи спасли женщину, которую чуть не убила ракета РФ. В общем женщина выдержала уже 10 операций.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львовлікаріоперацияногаколіно