30-минутный бег или 10 000 шагов: исследование показало, что лучше для похудения

В чем состоит исследование

Исследователи из женской больницы Бригама в Бостоне изучили четырехлетние данные почти 15 000 женщин старше 62 лет.

Каждый участник носил фитнес-трекер, чтобы измерять уровень активности, и каждый год получал анкеты по здоровью.

Команда обнаружила, что те, кто делал от 8000 до 8500 шагов в день, снизили риск сердечных заболеваний на 40% по сравнению с теми, кто делал около 3000 шагов в день.

Более того, они обнаружили такое же снижение риска для тех, кто тренировался в течение 75 минут в день, что свидетельствует о том, что измерение шагов может быть ненужным.

Это исследование является одним из нескольких последних отчетов, развенчивающих правило 10 000 шагов, поскольку некоторые эксперты утверждают, что не существует магического числа для упражнений.

Доктор Рикута Хамайя, ведущий автор исследования и научный сотрудник отдела превентивной медицины Бриигамской и женской больницы, сказал, что для некоторых, особенно молодых людей, физические упражнения могут включать такие виды деятельности, как теннис, футбол, ходьба или бег трусцой, все из которых могут легко отслеживать с помощью шагов.

Движение - это главное

Однако для других это может состоять из езды на велосипеде или плавания, где контролировать продолжительность упражнений проще. Вот почему важно, чтобы инструкции по физической активности предлагали несколько способов достижения целей.

По словам исследователей, любое движение полезно для здоровья.

Команда набрала 14 399 женщин старше 62 лет, которые считались здоровыми, то есть не имели сердечных заболеваний или рака.

Средний возраст участников составил 72 года. В период с 2011 по 2015 год каждую женщину просили постоянно носить фитнес-трекер на бедре, в частности, во время сна или принятия душа.

Ежегодно исследователи проводили опрос о привычках здоровья, таких как курение и употребление алкоголя, рост, вес, менопауза, личная и семейная история болезни.

Вся информация использовалась для определения риска сердечных заболеваний и смерти участников. Команда наблюдала женщин до конца 2022 года.

В среднем участники занимались умеренными и интенсивными упражнениями 62 минуты в неделю и делали 5183 шага в день. К 2022 году 9% участников скончались, а у 4% развилась болезнь сердца.

Команда обнаружила, что те, кто тратил больше времени (приблизительно 200 минут), занимаясь спортом, либо делал наибольшее количество шагов (примерно 8000-8500), снижали риск сердечно-сосудистых заболеваний и смерти до 40 процентов по сравнению с теми, кто имел самую низкую физическую активность