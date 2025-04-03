3 знака зодиака оборвут токсичные связи: их ждут важные перемены

Дева

Ваши связи меняются. Скоро вам станет понятнее, кто действительно в вашей жизни поддерживает вашу сторону. Астрологи говорят, что некоторые отношения с людьми могут углубиться, а некоторые продемонстрируют свои трещины. Обратите внимание на то, как вы чувствуете себя после взаимодействия с окружением. Правильные люди должны дарить ощущение энергии и гармонии, а не истощения.

Стрелец

Гороскоп на апрель указывает, что вы скоро переживете важные трансформации. Вам нужно избавиться от отношений или привязанностей, которые больше не приносят пользы. Отпустить прошлое может быть непросто, но это нужно для создания счастливого и успешного будущего. Сразу после этого судьба может подарить вам знакомство, которое перевернет ваш мир.

Козерог

В вашей жизни будет происходить перенастройка, которая поможет пересмотреть взаимоотношения с окружением. Обратите внимание, отвечают ли люди из вашего круга общения вам той же энергией, которую транслируете на них вы. Возможно, придется разорвать связи, которые не совпадают с вашими ценностями.

Каким будет 4 апреля для всех знаков Зодиака

В пятницу, 4 апреля 2025 года, Растущая Луна будет находиться в знаке Рак, что принесет мощную энергию перемен. Раны, которые вы считали зажившими, или приглушенные желания могут выйти на поверхность.

День подходит для размышлений и самоанализа. Могут проявляться невысказанные эмоции, поэтому стоит контролировать чувства. Также астрологи предсказывают новые возможности и встречи.