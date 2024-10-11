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3 продукта, которые могут защитить от диабета и сердечных заболеваний

Какие осенние продукты полезны для здоровья (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В осеннее холодное время следует добавить в свой рацион три полезных продукта, которые будут не только насыщать витаминами, но и защищать от болезней.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о главных осенних продуктах, которые есть почти в каждом доме.

Осенью люди начинают задумываться о витаминах в таблетках. Однако это ошибка, ведь осень - это о многообразии продуктов, которые могут обеспечить организм человека всем необходимым.

Бобовые

Это - прекрасный источник клетчатки, которая улучшает пищеварение, полезное для микробиому кишечника.

К тому же такой продукт снижает риски развития многих заболеваний - от диабета до сердечных заболеваний. Также бобовые богаты фолиевой кислотой (витамин В9).

Бобовые от природы имеют низкое содержание жира, а поскольку это растительная пища, они также не содержат холестерина. Одна порция бобовых, а это половина стакана содержит примерно 115 калорий, 20 г углеводов, 7-9 г клетчатки, 8 г белка и 1 г жира. Бобовые также имеют низкий гликемический индекс, обычно колеблющийся от 10 до 40.

Тыква

Она просто переполнена витаминами, особенно так называемым провитамином А, который организм человека затем превращает в витамин А.

Также тыква богата витамином С, клетчаткой, магнием и витамином Е.

Попробуй есть тыкву сырой, для этого лучше выбирать сладкие сорта, например, баттернат сквош.

Груши, яблоки и айва

Яблоки богаты витаминами, клетчаткой, кверцитином - флавоноид с противовоспалительным действием, а также пектин. Груши тоже содержат много клетчатки и витаминов. А айва богата фитонутриентами.

Полезные соединения в груше

Раньше мы сообщали, сколько калорий есть за ужин, чтобы сбросить вес.

Читайте также о 5 простых продуктах, которые продлевают молодость.

При написании материала использовались следующие источники: National Institutes of Health, WebMD, Integris health и Telegram-страница медицинского сообщества "Бережи себе".

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