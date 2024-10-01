3 ошибки во время диеты, которые приводят к проблемам с кишечником

При похудении могут возникать проблемы с кишечником, ведь именно этот орган играет решающую роль в переваривании и усвоении пищи. В частности, есть некоторые ошибки, которые люди допускают во время диеты.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express.
Есть несколько факторов, которые могут способствовать плохому состоянию кишечника, например, генетика и образ жизни.
Симптомы плохого состояния кишечника могут включать усталость, боли в животе, вздутие живота и неожиданные колебания веса.
Продукты с высоким содержанием жира могут оказать негативное влияние на желудок и пищеварительную систему в целом. Сюда относится жирная и жареная пища.
Однако, отыскивая способы улучшить здоровье кишечника, следует отдавать предпочтение разнообразной диете, наполненной большим количеством различных питательных веществ и витаминов.
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