3 самых распространенных болезни, которые можно подцепить в бассейне и аквапарке

Инфекции в бассейне

Вы можете заразиться болезнями от воды в бассейне, зараженной микробами. Наиболее распространенной причиной вспышек заболеваний, связанных с плаванием, является диарея.

"Это одна из причин, почему в случае обнаружения фекалий в бассейне существует протокол, который соблюдают спасатели и операторы бассейна, прежде чем разрешить людям вернуться в воду", - пояснила доктор Клер Рок, доцент университета Джона Гопкинса.

Миллионы микробов могут попасть в воду, когда кто-нибудь с диареей попадает в бассейн, а другие люди могут заболеть, проглотив даже небольшое количество этой воды.

Более того, кому-то не обязательно быть именно в воде, чтобы другие заболели. Мелкие частицы кала могут отрываться от тел людей во время плавания, так что вы можете даже не увидеть их в воде.

Некоторые из наиболее распространенных микробов, которые можно подхватить, включают криптоспоридии, норовирусы, лямблии, шигеллы и кишечная палочка. В зависимости от возбудителя, в результате вы можете ощущать диарею, тошноту, рвоту, лихорадку или боль в животе.

Убивает ли хлор в воде эти микробы?

Прежде всего, критически важно, чтобы бассейны и водные игровые площадки имели правильное количество хлора или брома и правильный рН, чтобы они могли эффективно предотвращать распространение микробов в соответствии с CDC.

"Но люди все еще могут подвергаться влиянию микробов в течение времени, которое требуется хлору, чтобы уничтожить микробы", - объяснила доктор Джессика Лам, специалист по инфекционным заболеваниям клиники Кливленда.

Cryptosporidium особенно устойчив к хлору. Согласно одному отчету CDC, в 2015-2019 годах это повлекло за собой 49% вспышек инфекций в водных местах, таких как бассейны, гидромассажные ванны и водные игровые площадки.

Люди с ослабленной иммунной системой больше подвержены риску подхватить серьезную инфекцию, поэтому им советуют проконсультироваться с врачом перед купанием.

Инфекция ухо пловца

Ухо пловца - это инфекция, вызванная бактериями, когда вода из бассейна остается во внешнем слуховом проходе. Когда вода находится в течение длительного времени, она изнашивает защитную серу и кожу и создает влажную среду для размножения бактерий.

Это наиболее часто наблюдается у детей, и оно не распространяется от человека к человеку. Симптомы включают боль, зуд, красноту, отек и выделения из уха.

Раздражение глаз и кожи от хлора

Химические вещества в воде могут раздражать ваши глаза и вызвать сыпь или кашель. Раздражение может возникнуть, когда хлор в бассейне превращается в химические раздражители в сочетании с потом, мочой и грязью.

Когда вы чувствуете запах хлора в бассейне, вы, вероятно, действительно чувствуете запах этих химических раздражителей, поскольку они превращаются в газ в окружающем воздухе.

Они называются хлораминами, могут вызвать покраснение и зуд глаз, сыпь, раздражение носа, кашель и хрипы.

Как не подцепить инфекцию в бассейне

Перед началом купания осмотрите бассейн или аквапарк. Прежде чем погрузиться в воду, задайте себе следующие вопросы: виден ли дренаж в глубокой части бассейна? Кажется ли он защищенным и в хорошем состоянии?

Дежурят ли спасатели, внимательно наблюдающие за пловцами? Если нет спасателей, вы видите средства безопасности, например, спасательный круг?

Избегайте занесения микробов в воду. У бассейна вы часто видите надписи, на которых написано, что перед тем, как зайти в воду, нужно принять душ, и их не следует игнорировать.

Избегайте попадания кала в бассейн, даже мельчайших частиц, которые могут быть на вашем теле. И как бы удобно это ни казалось, не мочитесь в бассейн. Хотя химические вещества в воде обычно умерщвляют любые бактерии в моче, это все равно приводит к образованию химических раздражителей.

Если вы плаваете с младенцами или маленькими детьми, меняйте подгузники подальше от бассейна, чтобы предотвратить загрязнение воды микробами.