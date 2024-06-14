3 самые опасные вещи на кухне, которые убивают здоровье

Какие три самых опасных предмета на кухне

Губка-спонж

Дело в том, что она сделана из синтетического вещества (пластика). Она влажная, теплая, обычно с остатками пищи - это описание идеальной среды для размножения бактерий.

Такая губка содержит больше бактерий, чем ободок унитаза. Поэтому губку нужно менять раз в несколько дней.

Также при механическом износе частицы пластика остаются на посуде и могут попадать в пищу.

Альтернативой является губка из целлюлозы или природного вещества под названием люфа. Но даже их нужно менять раз в несколько дней.

Поврежденная тефлоновая сковорода

Тефлон - это очень токсичная вещь. В процессе изготовления используется вещество перфтороктан, который является признанным канцерогеном.

Лучше вообще не выбирать тефлон, а поцарапанный он особенно опасен, поскольку так увеличивается выделение перфтороктана при нагревании в пищу.

Так же нутрициолог рекомендует отказаться от пластмассовых лопаток.

Микропластик нагревается и тоже выделяется в пищу. Выбирайте керамические, стальные и чугунные сковородки, деревянные лопатки.

Пластмассовая дощечка для нарезки

Нарезка на пластмассовой дощечке приводит к тому, что в течение года человек съедает до 100 г микропластика.

Он является гормональным дисраптором, то есть подсоединяется к рецепторам гормонов, приводя к проблемам с женским гормональным фоном. Вдобавок, в микротрещинках от надрезов образуются споры бактерий. Выбирайте деревянные дощечки из качественной древесины и безопасного клея.