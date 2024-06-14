RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

3 самые опасные вещи на кухне, которые убивают здоровье

Фото: Какие вещи на кухне опасны (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

На кухнях украинцев существуют три вещи, угрожающие здоровью.

Какие это предметы, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост нутрициолога mariya_prohealth в Instagram.

Какие три самых опасных предмета на кухне

Губка-спонж

Дело в том, что она сделана из синтетического вещества (пластика). Она влажная, теплая, обычно с остатками пищи - это описание идеальной среды для размножения бактерий.

Такая губка содержит больше бактерий, чем ободок унитаза. Поэтому губку нужно менять раз в несколько дней.

Также при механическом износе частицы пластика остаются на посуде и могут попадать в пищу.

Альтернативой является губка из целлюлозы или природного вещества под названием люфа. Но даже их нужно менять раз в несколько дней.

Поврежденная тефлоновая сковорода

Тефлон - это очень токсичная вещь. В процессе изготовления используется вещество перфтороктан, который является признанным канцерогеном.

Лучше вообще не выбирать тефлон, а поцарапанный он особенно опасен, поскольку так увеличивается выделение перфтороктана при нагревании в пищу.

Так же нутрициолог рекомендует отказаться от пластмассовых лопаток.

Микропластик нагревается и тоже выделяется в пищу. Выбирайте керамические, стальные и чугунные сковородки, деревянные лопатки.

Пластмассовая дощечка для нарезки

Нарезка на пластмассовой дощечке приводит к тому, что в течение года человек съедает до 100 г микропластика.

Он является гормональным дисраптором, то есть подсоединяется к рецепторам гормонов, приводя к проблемам с женским гормональным фоном. Вдобавок, в микротрещинках от надрезов образуются споры бактерий. Выбирайте деревянные дощечки из качественной древесины и безопасного клея.

 

Раньше мы рассказывали о том, что никогда нельзя чистить пищевой содой.

А также писали о том, какие вещи нужно чистить чаще летом.

Читайте РБК-Украина в Google News
СоветыКухонные лайфхаки