3 самые опасные манипуляции, благодаря которым другие вас используют

Какие манипуляционные схемы опасны

"Манипуляции - это действительно неотделимая часть взаимодействия с людьми: ее используют другие, к ней нередко прибегаем мы сами. Но среди манипуляционных техник есть действительно вредные. Их важно уметь распознавать, чтобы не попасть на крючок к опасному человеку", - пишут эксперты.

Они добавляют, что в самом моменте не всегда удается понять, что человек напротив прибегает к манипуляции, однако если мы будем внимательными и будем делиться этой информацией, риск ущерба уменьшается.

Эксперты называют 3 самые опасные манипуляционные схемы.

Скрытые контракты

Всем хочется получить благодарность или обратную услугу - это вполне нормальное желание. Ненормальным оно становится тогда, когда человек давит на чувство вины ради этого.

Представьте ситуацию, когда парень на первом свидании оплачивает счет в ресторане за двоих, а в конце вечера девушка не разрешает себя поцеловать. Юноша в гневе восклицает: "Я потратил на тебя деньги, а ты со мной так обращаешься?".

Скрытый контракт - это условия, которые человек не обсудил с вами, но ведет себя так, будто они понятны по умолчанию. И если вы отказываетесь соблюдать контракт, манипулятор давит на чувство вины и вашу неблагодарность.

Помните, если условия не проговорены в слух и не согласованы всеми участниками ситуации, то никакой обязанности не существует.

Ореол секретности

Этот вид манипуляции заставляет нас думать, что если мы расскажем о ситуации третьему лицу, это лишит нас выгоды или мы окажемся в ситуации, когда все вокруг начнут нас осуждать.

Ореолом таинственности всегда овеяны мошеннические схемы: "Вы можете заработать миллион просто за два дня, но об этой лазейке нельзя никому рассказывать, иначе набегут желающие и вы останетесь без выигрыша".

К этому виду манипуляции также прибегают в сектах - отрезают человека от семьи и друзей, уверяя, что он особенный и просвещенный, а другие, приземленные люди, просто не поймут.

Подмена интересов

Вы уверены, что знаете, чего хотите во всех сферах своей жизни? А если появится человек или группа людей, которая скажет, что они точно знают верный путь?

Подмена интересов - это один из принципов, которым пользуется враждебная пропаганда: они якобы знают, что лучше для нас и идут "освобождать".

Это также манипуляция, к которой прибегают взрослые, чтобы побуждать детей к близости. Ребенок без полового образования и без понимания своих границ легко может поверить, что взрослый, завоевавший его доверие, знает, как правильно и полезно.