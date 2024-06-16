26 лет приключениям четырех подружек в Нью-Йорке: 5 ярких эпизодов сериала "Секс в большом городе"

"Секс в большом городе" (1 сезон 1 серия)

Можно спорить, действительно ли этот эпизод является одним из лучших, однако серия особенно важна, ведь это самое начало всего. Именно в этом выпуске мы знакомимся с нашими героинями, узнаем об их стилях жизни, делаем первые выводы о личностях. Когда-то именно эта серия подсадила на сериал целую кучу людей. Поэтому этот список открывает она.

Кадр 1 серии 1 сезона (Скриншот)

"Одиноких отстреливают, правда?" (2 сезон 4 серия)

В этом эпизоде Керри собирается сделать снимок на обложку журнала, что впоследствии обернется неожиданным провалом. В названия выпуска Single&Hot, где есть героиня, неожиданно добавляют вопросительный знак, намекая на недостаточное соответствие Керри к тематике.

Брэдшоу встречается с подружками, где все как хорошие товарищи резко осуждают манипуляцию журнала, однако каждая оставляет судьбу сомнения примеряя ситуацию на себя. Серия является одним из замечательных изображений ощущений, которые испытывают женщины из-за нелепых отношений с мужчинами.

Кадр 4 серии 2 сезона (Скриншот)

"Не спрашивай и не рассказывай" (3 сезон 12 серия)

Серия где Шарлотта, несмотря на колебания, соглашается на обреченный союз с Трейем, а Керри выбирает не лучшее время для признания. Брэдшоу решает рассказать своему парню Эйдану о своей ошибке с мистером Бигом. Правда портит отношения пары, однако открывает глаза Керри на ее любовь к Эйдану. Серия динамична и насыщена переживаниями героинь, что не оставляет равнодушными.

Кадр 12 серии 3 сезона (Скриншот)

"Кукурику!" (3 сезон 18 серия)

Этот эпизод интересно пересмотреть не только чтобы обратить внимание на то, в каких жизненных ситуациях оказались героини и как сильно они изменились, но и через культовую сцену сериала. Тот самый кадр, где Керри появляется в розовом асимметричном платье, в котором она впоследствии улетит в воду в компании мистера Бига. Иногда нужно буквально коснуться дна, чтобы расставить все на места и увидеть куда двигаться дальше.

Кадр 18 серии 3 сезона (Скриншот)

"Фе" фактор" (6 сезон 14 серия)

Срединный эпизод шестого сезона непременно запомнился многим своей трогательностью. Долговременные, запутанные отношения Миранды и Стива переходят на новый уровень - женитьба. Саманту же извещают о страшном диагнозе рака груди. Еще одна серия в которой наши героини приобретают новые краски, а их личности раскрываются шире.

Кадр 14 серии 6 сезона (Скриншот)