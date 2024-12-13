26-летняя женщина умерла после популярной косметической процедуры. Ее спасали огурцами

Молодая женщина поехала в Турцию, чтобы сделать очень популярную косметическую операцию по подтяжке. Однако после операции ее состояние начало ухудшаться и из-за халатности врачей 26-летняя Деми Анголия умерла через несколько дней.

Что случилось с женщиной после операции и почему она умерла, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Metro.

26-летняя Деми Анголия была уверена, что ей необходима бразильская операция по подтяжке ягодиц. Мать женщины и ее партнер убеждали Деми, что она и без дополнительной операции выглядит прекрасно, но женщина их не послушала.

Она забронировала прием в частной клинике Стамбула и улетела в Турцию вместе со своим партнером Брэдли Джонсом. Такие операции в Великобритании очень дорогие, поэтому женщины часто летают именно в Турцию. Клинику женщина выбрала благодаря рекомендациям знаменитости в соцсетях.

После операции Деми начала дрожать и была очень холодной. А потом женщина начала жаловаться на напряжение в груди. Ее партнер вызвал на виллу, где они жили, сотрудников клиники.

Они, по словам Джонса, проверили артериальное давление, однако не смотрели ни область операции, ни частоту сердечных сокращений, ни пульс.

На следующий день женщина потеряла сознание на вилле и ее сразу доставили в больницу, где она и умерла. Врач сказал, что они сделали все возможное, чтобы спасти Деми.

26-летняя Деми со своим партнером (фото: Facebook)

Впоследствии выяснилось, что сотрудники клиники, которые приезжали на виллу, не были квалифицированными медсестрами. Эксперт, пластический хирург-консультант, который предоставил консультацию для суда, отметил, что действия персонала клиники были очень странными, потому что они пытались накормить женщину кусочками огурца, когда она начала терять сознание.

Он также добавил, что отсутствие надлежащего ухода и реагирования, особенно неспособность устранить послеоперационные осложнения, вероятно, сыграли значительную роль в трагическом случае с Деми.

Патологоанатом Уша Чандран определила причину смерти "неустановленной", поскольку никаких признаков микроскопической жировой эмболии она не обнаружила. На слушании она заявила, что очень обеспокоена всеми косметическими операциями, которым знаменитости придают большое значение, потому что их проводят в плохих клиниках.

Фактически, ни персонал клиники, ни партнер Деми не распознали тяжелое состояние женщины, а в больницу она попала уже слишком поздно. Судя по данным, у Деми не было надлежащего дооперационного ухода и консультаций, а также надлежащего послеоперационного ухода. Тем более, что женщина имела биполярное расстройство и СДВГ и принимала необходимые лекарства.