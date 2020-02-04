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25-річна зірка КВК помер від інсульту: усі подробиці

STYLERЖиття    04.02.2020 - 11:26
25-річна зірка КВК помер від інсульту: усі подробиці
Помер Овік Григорян з КВК "Вірменська збірна" (фото: instagram.com/armyanskaya_sbornaya)

Овік Григорян був капітаном команди КВН

Помер Овік Григорян, капітан команди КВК "Вірменська збірна". 25-річний хлопець впав у кому після нещодавно перенесеного інсульту, з якої так і не вийшов. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на друзів квкшника.

У Григоряна стався інсульт 8 січня. Лікарям вдалося врятувати його, він швидко йшов на поправку, і вже 21 січня виписався з лікарні.

"Овіка не стало. Ми пригнічені, думки плутаються. Вийдемо на зв'язок пізніше", - прокоментували в його команді.

Через кілька днів після виписки молодий чоловік впав у кому прямо на очах у друзів. квкшнику діагностували повторний розрив аневризми правої задньої мозкової артерії. Брат хлопця дивується, як медики могли його так швидко виписати, не долікувавши до кінця.

"До лікарів великі питання - як вони його з таким діагнозом виписали", - сказав брат Овіка.

Овік Григорян грав у КВК у команді "Вірменська збірна" з 2013 року, був капітаном. Гумористом він став абсолютно випадково, побачивши оголошення про набір команди. Григорян був одним із лідерів збірної. У 2019 році команді вдалося потрапити у прем'єр-лігу КВК.

Незадовго до погіршення стану, медики планували робити операцію, на яку друзям і колегам вдалося швидко зібрати велику суму.

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