24-летнюю звезду сериалов нашли мертвой в собственном доме: что известно о трагедии

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на южнокорейское издание Edaily .

По информации СМИ, актрису обнаружил мертвым друг, которого перед этим она пригласила к себе домой. Мужчина пришел в гости и обнаружил Ким мертвой. Он сразу вызвал полицию района Сондон, которая констатировала смерть девушки. Сообщается, что правоохранители не обнаружили признаков насильственной смерти или взлома.

Сейчас полиция рассматривает версию о возможном суициде и продолжает расследование обстоятельств ее смерти.

Известно, что Ким Сэ Рон недавно сменила имя на Ким А Им и готовилась к перезапуску своей карьеры в индустрии развлечений. Также она мечтала открыть собственное кафе. Ким Сэ Рон (фото: instagram.com/ron_sae)

Ким имела много поклонников со всего мира, о чем свидетельствует количество подписчиков в ее Instagram. У звезды было более 3,7 миллионов фолловеров, для которых известие о ее смерти стало настоящим шоком.

Карьера Ким Сэ Рон

Ким Сэ Рон родилась 31 июля 2000 года в Сеуле. Она дебютировала в кино в 2009 году, сыграв главную роль в фильме "Совершенно новая жизнь". Однако настоящую известность ей принесла роль в триллере "Человек ниоткуда", где она сыграла вместе с Вон Бином. Фильм стал кассовым хитом в Южной Корее, а Ким Сэ Рон получила признание как одна из самых талантливых юных актрис. Ким Сэ Рон (фото: x.com/yuk0731)

Впоследствии она снималась в многочисленных фильмах и сериалах, среди которых "Одержимая", "Провинциалы", "Класс королевы", "Соседи", "Гончие", "Маншин", "Девочка у моей двери" и другие. Ким Сэ Рон (фото: instagram.com/ron_sae)

В мае 2022 года Ким была задержана полицией за вождение авто в нетрезвом состоянии в районе Каннамгу в Сеуле. Она спровоцировала аварию, врезавшись в трансформаторную подстанцию, что привело к отключению электроэнергии в этом и соседних районах города. Ким Сэ Рон (фото: instagram.com/ron_sae)

После инцидента Сэ Рон публично извинилась и объявила о перерыве в своей актерской карьере. Однако из-за скандала с ней разорвало контракт национальное телевидение KBS, а ее роли из сериалов, которые транслировались в то время, были вырезаны.

До 2022 года Ким Сэ Рон корейские критики регулярно называли одной из самых перспективных молодых актрис Кореи и пророчили ей большое будущее в киноиндустрии. Ким Сэ Рон (фото: instagram.com/ron_sae)