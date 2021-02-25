Моряк-краболов розповів про українців у Норвегії і про те, як влаштуватися на судно з з/п 230 євро на добу

Ні для кого не секрет, що українських "заробітчан" зараз дуже багато по всьому світу. Норвегія - не виняток. Тут на риболовних суднах працює близько 10 тисяч наших громадян, отримуючи за це хороші гроші.
Про це в інтерв'ю Styler розповів моряк-краболов Ренат Бессолов. Хлопець проходив навчання в Одесі і вже більше п'яти років займається ловом краба в Баренцевому морі.
Згодом приїхали до нього і друзі, які теж стали так працювати. Така діяльність вимагає знаходження на кораблі близько декількох місяців, але зате потім можна провести таку ж кількість на суші, з родиною і т. п.
Ренат розповів нам, як влаштовуються на подібну роботу українці та про те, які документи для цього потрібні.
"Набір документів залежить від посади, на яку претендує здобувач. Спочатку для того що б потрапити Норвегію, громадянин України повинен отримати норвезьку робочу візу, вона робиться на підставі запрошення компанії роботодавця. Потім, коли людина прилітає в Норвегію, її реєструють у поліції, податковій, вона отримує свій податковий номер, а також свою першу податкову карту," - розповідає Ренат.
Норвезькому роботодавцю, каже моряк, вигідно провести всі ці дії тільки в одному випадку, якщо в результаті він отримає відмінного працівника за мінімальну плату.
"Працівник повинен розуміти - це досить чесна угода. По закінченню робочого контракту, він може влаштуватися в іншу компанію, адже у нього вже є всі документи, а зарплата буде в рази вище", - зазначив він.
Моряки йдуть в рейс на кілька місяців (фото з особистого архіву)
Мінімальна зарплата в Норвегії 150 норвезьких крон на годину (приблизно 15 євро). В день, говорить Ренат, реально працювати 8 годин, якщо працівник хоче працювати більше - це вітається.
"До речі, якщо є сертифікат вилочного водія навантажувача і кранівника, зарплата може досягати 240 норвезьких крон на годину. З отриманої суми доведеться заплатити податки 20-30%. Іноді роботодавець оплачує житло, а іноді ні. Найчастіше роботодавець селить нового працівника в загальний будинок, де у працівника є своє місце або окрема кімната, і він платить 2000-3000 норвезьких крон в місяць" - поділився краболов.
Ну, а сама вигідна і високооплачувана робота - це риболовне/краболовне судно. А більшість громадян України працюють на складах і рибопереробних фабриках Норвегії.
Ренат розповідає, для того, щоб працювати матросом-рибалкою на норвезькому судні, необхідно мати сертифікат STWC Basic Safety Training, а також пройти норвезьку медкомісію для моряків. І те й інше можна зробити в Одесі.
Моряки на великих судах не витрачаються на харчування та проживання, все це надає компанія безкоштовно, а живуть прямо на судні в каютах.
"Крім цього, якщо моряк працює за 12 ільною зоною від берега Норвегії, він може сплачувати лише 10% податок, що в 2-3 рази нижче, ніж у працівників на березі. До того ж більшість норвезьких судів платить матросам-рибалкам близько 2300 крон на добу на борту, незалежно судно ловить, або у нього перехід, або воно стоїть на березі. Це сума вважається мінімальною для великих риболовних суден", - зазначає моряк.
За словами краболова, контракти на риболовних суднах бувають дуже різні. Наприклад, це може бути просто денна ставка, або відсоток від улову, або і те, і інше.
"В Україні безліч навчених судноводіїв, механіків, реф-інженерів, електро-механіків і інших технічних професій. Норвегія визнає морські документи видані Україною. Навіть якщо деякі дипломи вимагають підтвердження, воно відбувається значно швидше", - ділиться Бессолов.
Ренат розповів нам, що Норвегії зараз працюють близько 10 тисяч українців. Це невелике число у порівнянні з громадянами Польщі, Румунії, Литви. - які теж їдуть на заробітки до Норвегії. У плані документів жителям цих країн легше, через те, що їм не потрібна робоча віза.
Моряк зазначає, що в Норвегії населення дуже поважає людей, які працюють в морі. Там немає забобонів, як в країнах пострадянського простору.
"Для працівника життя в Норвегії прекрасне. У Норвегії немає такого забобону як в наших країнах, про те, що якщо людина працює на заводі чи фабриці - вона другого сорту або без освіти. У Норвегії поважають працююче населення, і не важливо, де людина працює", - говорить Ренат.
За його словами, рибалки в Норвегії - це "щось типу національних героїв".
"Якщо людина займається риболовлею - її поважають. До речі, з часом, деякі українці вирішують залишитися в Норвегії на ПМЖ, і, якщо вони живуть на півночі 62 градусів серверної широти, держава надає їм безкоштовну квоту на вилов морепродуктів. Кожен рік квота змінюється, приблизно 7 тонн тріски і 1 тонна королівського краба. Весь улов можна здати будь який прибережний рибопереробний завод і отримати гроші", - поділився Ренат.
До речі, нещодавно українці розкрили вартість проживання в США, а також розповіли, скільки грошей з собою брати і на чому можна заощадити.