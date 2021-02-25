Моряк-краболов розповів про українців у Норвегії і про те, як влаштуватися на судно з з/п 230 євро на добу

Ні для кого не секрет, що українських "заробітчан" зараз дуже багато по всьому світу. Норвегія - не виняток. Тут на риболовних суднах працює близько 10 тисяч наших громадян, отримуючи за це хороші гроші.

Про це в інтерв'ю Styler розповів моряк-краболов Ренат Бессолов. Хлопець проходив навчання в Одесі і вже більше п'яти років займається ловом краба в Баренцевому морі.

Згодом приїхали до нього і друзі, які теж стали так працювати. Така діяльність вимагає знаходження на кораблі близько декількох місяців, але зате потім можна провести таку ж кількість на суші, з родиною і т. п.

Ренат Бессолов займається ловом краба в Баренцовому морі вже 5 років (фото з особистого архіву)

Як влаштуватися моряком в Норвегію

Ренат розповів нам, як влаштовуються на подібну роботу українці та про те, які документи для цього потрібні.

"Набір документів залежить від посади, на яку претендує здобувач. Спочатку для того що б потрапити Норвегію, громадянин України повинен отримати норвезьку робочу візу, вона робиться на підставі запрошення компанії роботодавця. Потім, коли людина прилітає в Норвегію, її реєструють у поліції, податковій, вона отримує свій податковий номер, а також свою першу податкову карту," - розповідає Ренат.

Норвезькому роботодавцю, каже моряк, вигідно провести всі ці дії тільки в одному випадку, якщо в результаті він отримає відмінного працівника за мінімальну плату.

"Працівник повинен розуміти - це досить чесна угода. По закінченню робочого контракту, він може влаштуватися в іншу компанію, адже у нього вже є всі документи, а зарплата буде в рази вище", - зазначив він.

Моряки йдуть в рейс на кілька місяців (фото з особистого архіву)

Скільки заробляють в Норвегії

Мінімальна зарплата в Норвегії 150 норвезьких крон на годину (приблизно 15 євро). В день, говорить Ренат, реально працювати 8 годин, якщо працівник хоче працювати більше - це вітається.

"До речі, якщо є сертифікат вилочного водія навантажувача і кранівника, зарплата може досягати 240 норвезьких крон на годину. З отриманої суми доведеться заплатити податки 20-30%. Іноді роботодавець оплачує житло, а іноді ні. Найчастіше роботодавець селить нового працівника в загальний будинок, де у працівника є своє місце або окрема кімната, і він платить 2000-3000 норвезьких крон в місяць" - поділився краболов.

Ну, а сама вигідна і високооплачувана робота - це риболовне/краболовне судно. А більшість громадян України працюють на складах і рибопереробних фабриках Норвегії.

Моряки в Норвегії добре заробляють (фото з особистого архіву)

Моряки на великих судах не витрачаються на проживання та харчування

Ренат розповідає, для того, щоб працювати матросом-рибалкою на норвезькому судні, необхідно мати сертифікат STWC Basic Safety Training, а також пройти норвезьку медкомісію для моряків. І те й інше можна зробити в Одесі.

Моряки на великих судах не витрачаються на харчування та проживання, все це надає компанія безкоштовно, а живуть прямо на судні в каютах.

"Крім цього, якщо моряк працює за 12 ільною зоною від берега Норвегії, він може сплачувати лише 10% податок, що в 2-3 рази нижче, ніж у працівників на березі. До того ж більшість норвезьких судів платить матросам-рибалкам близько 2300 крон на добу на борту, незалежно судно ловить, або у нього перехід, або воно стоїть на березі. Це сума вважається мінімальною для великих риболовних суден", - зазначає моряк.

Контракти на судах бувають дуже різні (фото з особистого архіву)

За словами краболова, контракти на риболовних суднах бувають дуже різні. Наприклад, це може бути просто денна ставка, або відсоток від улову, або і те, і інше.

"В Україні безліч навчених судноводіїв, механіків, реф-інженерів, електро-механіків і інших технічних професій. Норвегія визнає морські документи видані Україною. Навіть якщо деякі дипломи вимагають підтвердження, воно відбувається значно швидше", - ділиться Бессолов.

Ренат розповів нам, що Норвегії зараз працюють близько 10 тисяч українців. Це невелике число у порівнянні з громадянами Польщі, Румунії, Литви. - які теж їдуть на заробітки до Норвегії. У плані документів жителям цих країн легше, через те, що їм не потрібна робоча віза.

Працювати на судні в Норвегії - престижно

Моряк зазначає, що в Норвегії населення дуже поважає людей, які працюють в морі. Там немає забобонів, як в країнах пострадянського простору.

"Для працівника життя в Норвегії прекрасне. У Норвегії немає такого забобону як в наших країнах, про те, що якщо людина працює на заводі чи фабриці - вона другого сорту або без освіти. У Норвегії поважають працююче населення, і не важливо, де людина працює", - говорить Ренат.

За його словами, рибалки в Норвегії - це "щось типу національних героїв".

"Якщо людина займається риболовлею - її поважають. До речі, з часом, деякі українці вирішують залишитися в Норвегії на ПМЖ, і, якщо вони живуть на півночі 62 градусів серверної широти, держава надає їм безкоштовну квоту на вилов морепродуктів. Кожен рік квота змінюється, приблизно 7 тонн тріски і 1 тонна королівського краба. Весь улов можна здати будь який прибережний рибопереробний завод і отримати гроші", - поділився Ренат.

Працювати в морі - це престижно (фото з особистого архіву)