23% всіх випадків смерті в світі: Комаровський дав важливі поради

Комаровський розповів про постійний вплив навколишнього середовища на здоров'я людини
Євген Комаровський розповів, який вплив на здоров'я має навколишнє середовище. Відомий педіатр із посиланням на дані Всесвітньої організації охорони здоров'я навів сумну статистику про смерті, пов'язані із забрудненням навколишнього середовища - 12,6 мільйона летальних випадків на рік - і дав ряд важливих рекомендацій, як можна поліпшити ситуацію.
Доктор Комаровський у своєму Instagram вказав також, хто і в якому віці зазнає найбільшого негативного впливу - групу ризику.
Перебуваючи в своїх будинках, на робочих місцях і у спільнотах люди піддаються впливу наступних факторів ризику:
Хто зазнає найбільшого впливу навколишнього середовища?
Навколишнє середовище впливає нерівномірно на різні вікові групи, а найбільшого впливу зазнають бідні люди Так, найбільша кількість хвороб, пов'язаних із забрудненням навколишній середовища, відбувається в країнах з низьким та середнім рівнем доходу.
Чоловіки в незначній мірі більше схильні до впливу факторів ризику на робочих місцях і травм.
Жінки більше зазнають вплив таких традиційних чинників ризику впливу навколишнього середовища, як дим при спалюванні твердих видів палива, що використовуються для приготування їжі або під час походів за водою
Найбільший вплив навколишнє середовище завдає дітям у віці до п'яти років та людям у віці від 50 до 75 років
Щорічно серед людей у віці від 50 до 75 років відбувається 4,9 мільйона випадків смерті. Основними причинами є неінфекційні захворювання і травми.
Серед дітей у віці до п'яти років відбувається до 1,7 мільйона випадків смерті. Основними причинами є інфекції нижніх дихальних шляхів та діарейні хвороби.
Євген Комаровський (Фото: facebook.com/komarovskiynet)
Ми можемо поліпшити оточуюче нас середовище для поліпшення нашого здоров'я. Для досягнення цього основне значення мають такі безпрограшні стратегії:
"Давайте докладати спільні зусилля для формування здорового навколишнього середовища для нашого здоров'я", - закликав Комаровський.
Вплив навколишнього середовища на здоров'я - ситуація в світі
23% всіх випадків смерті в світі пов'язані із забруднення навколишнього середовища. Це приблизно 12,6 мільйона випадків смерті на рік.
Де вони відбуваються:
10 основних причин смерті, пов'язаних із забрудненням навколишнього середовища:
Фото: instagram.com/doctor_komarovskiy