Свято 23 вересня: що сьогодні не можна робити, всі прикмети

23 вересня - день осіннього рівнодення і пам'яті святих апостолів Петра і Павла
Який сьогодні свято. 23 вересня - день пам'яті святих апостолів Петра і Павла. У народі цей день називали "Павло-горобинник" через те, що вважалося, що саме в цей день горобина найсолодша в році.
Тож 23 вересня люди збирали горобину. При цьому все дерево не зривали і залишали не багато горобини для птахів. Народ вірив, що дрібні птахи – це вісники Бога на землі, або душі померлих родичів. Тому вони намагалися їх задобрити.
Зріла горобина володіє сильними цілющими властивостями. Її використовували, якщо у людини безсоння нервові, або захворювання очей. Крім того, при застуді добре допомагають відвари і морси з стиглої горобини.
Грона горобини між віконними рамами очищає від мікробів повітря в будинку. Також існує повір'я, що горобина дозволяє позбутися від гостей з потойбічного світу, які заблукали у світі людей. Крім того, раніше горобинової деревиною виганяли бісів.
Також у цьому році на 23 вересня випав день осіннього рівнодення, який вважається одним з найважливіших днів осені.
Святі апостоли Петро і Павло (фото з відкритих джерел)
В 63 році до нашої ери народився Юлій Цезар, перший римський імператор.
У 1861 році народився Роберт Бош, німецький інженер, який винайшов свічки запалювання і магнето.
У 1872 році на світ з'явилася Соломія Крушельницька, українська оперна співачка.
У 1943 році народився Хуліо Іглесіас, іспанський співак і батько Енріке Іглесіаса.