23-річний бойовик "ЛНР" добровільно здався українській армії: не витримав знущань і приниження

"Ми якраз перебували на бойовому чергуванні й стежили за допомогою засобів спостереження, щоб виключити прохід ворожих ДРГ. Побачили, що в напрямку наших позицій рухається якийсь невідомий. Уважно стежачи, ми максимально близько підпустили того, хто йшов. За кілька хвилин зрозуміли, що це військовий зі зброєю. Коли він підійшов впритул до нашого спостерігача - ми швидко обеззброїли його і відразу ж доповіли своєму командиру", - розповіли військові.

З'ясувалося, що 23-річний молодший сержант проходив службу в 6 окремому мотострілецькому полку, який базується в окупованій Кадіївці, на посаді механіка-водія.

У "ЛНР" привів батько

Бойовика до лав "ЛНР" в 2016 році привів батько, тоді хлопцеві тільки виповнилося 18 років. За словами хлопця, йому пообіцяли високу зарплату, видали зброю. Там, в колі палких шанувальників "русского мира", він вперше спробував наркотики. Його пригостили товариші по службі, і хлопець став наркозалежним. За словами бойовика, наркотики і алкоголь в його підрозділі цілком звичайна справа. Дисципліна там відсутня взагалі.

Не витримав знущань

У "ЛНР" хлопця постійно принижували і знущалися з нього. Не витримавши цього він вирішив перейти на підконтрольну Україні територію. Не зупинили перебіжчика навіть мінні поля, які поставили російсько-окупаційні війська перед своїми позиціями.

Зараз з бойовиком працюють слідчі.

Бойовик "ЛНР" здався українській армії (фото: facebook.com/24th.brigade)