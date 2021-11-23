У 23-річної студентки Насті знайшли жіночу хворобу, яка руйнує мозок: врятувати змогли тільки в Україні

23-річна українська студентка Настя знає кілька мов і навчається в одному з польських університетів. Але в один день її життя було зруйноване хворобою, діагностувати яку і пізніше вилікувати змогли тільки в Україні.
Про унікальний випадок в Facebook розповів генеральний директор клінічної лікарні імені Мечникова в Дніпрі Сергій Риженко.
За словами медика, близькі дівчини під час телефонної розмови зрозуміли, що з нею біда. Настя переставляла слова в реченнях, при цьому не усвідомлюючи, що робить помилки.
Далі стало гірше - у дівчини почала погіршуватися пам'ять, посмикувалися руки - особливо при хвилюванні, порушився сон.
У Польщі лікарі поставили студентці діагноз: астенічні розлади. Але дівчині ставало все гірше - почалися непритомність, астенічні напади.
Після нападів втрати свідомості до десяти разів на добу мама забрала дочку додому і привезла в Дніпро в лікарню Мечникова.
Тут лікарі В'ячеслав Гришин і Вадим Пашковський після детального обстеження виявили у дівчини жіночу хворобу - тератому правого яєчника.
Насті поставили діагноз - аутоімунний енцефаліт. При якому пухлина яєчника дає страшну картину руйнування головного мозку.
Хірурги в лікарні провели лапароскопічну (з мінімальними розрізами) операцію.
Дівчина пройшла курс лікування і тепер живе повноцінним життям: вчиться, подорожує, зустрічається з молодим чоловіком.
Медики кажуть, що їм вдалося "знайти ту ниточку, яка привела до повного людського благополуччя молодої красивої дівчини".
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