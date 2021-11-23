У 23-річної студентки Насті знайшли жіночу хворобу, яка руйнує мозок: врятувати змогли тільки в Україні

За словами медика, близькі дівчини під час телефонної розмови зрозуміли, що з нею біда. Настя переставляла слова в реченнях, при цьому не усвідомлюючи, що робить помилки.

Далі стало гірше - у дівчини почала погіршуватися пам'ять, посмикувалися руки - особливо при хвилюванні, порушився сон.

У Польщі лікарі поставили студентці діагноз: астенічні розлади. Але дівчині ставало все гірше - почалися непритомність, астенічні напади.

Студентка повернулася в Україну, де їй змогли допомогти

Після нападів втрати свідомості до десяти разів на добу мама забрала дочку додому і привезла в Дніпро в лікарню Мечникова.

Тут лікарі В'ячеслав Гришин і Вадим Пашковський після детального обстеження виявили у дівчини жіночу хворобу - тератому правого яєчника.

Насті поставили діагноз - аутоімунний енцефаліт. При якому пухлина яєчника дає страшну картину руйнування головного мозку.

Хірурги в лікарні провели лапароскопічну (з мінімальними розрізами) операцію.

Настя змогла повернутися до нормального життя

Дівчина пройшла курс лікування і тепер живе повноцінним життям: вчиться, подорожує, зустрічається з молодим чоловіком.

Медики кажуть, що їм вдалося "знайти ту ниточку, яка привела до повного людського благополуччя молодої красивої дівчини".