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22 вересня: яке сьогодні церковне свято і що не можна робити в цей день

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За церковним календарем, 22 вересня - це день святих Якима і Анни

Яке сьогодні свято. 22 вересня православні християни вшановують пам'ять святих Якима та Анни, які були батьками Пресвятої Богородиці Діви Марії. У цей день іменини святкують Йосип, Микита, Северіян, Феофан, Феодосій і Харитон.

Що не можна робити в день святих Якима і Анни

Давати і брати в борг, і вирішувати інші фінансові питання.

Не потрібно спати при місячному світлі. Наші предки вважали, що місячне світло у цей день може забрати здоров'я і красу.

Не варто переїжджати. 22 вересня несприятливий день не тільки для переїздів, але і для тривалих поїздок. Вважається, що зміна обстановки в цей день може стати причиною невдач у фінансових і кар'єрних справах, а також спровокувати проблеми зі здоров'ям.

Не треба заздрити. Від цього необхідно позбавлятися і вміти радіти успіхам інших.

Святі Яким і Анна (фото з відкритих джерел)

Хто з відомих людей народився в цей день

  • У 1601 році народилася Анна Австрійська, королева Франції, дружина короля Людовика XIII.
  • У 1791 році народився англійський фізик Майкл Фарадей, який відкрив електромагнітну індукцію.
  • У 1835 році на світ з'явився Олександр Потебня, український мовознавець, автор учення про внутрішню форму слова.
  • У 1870 році народилася Шарлотта Купер, британська тенісистка, яка була першою чемпіонкою Олімпійських ігор серед жінок.
  • У 1875 народився Мікалоюс Константінас Чюрльоніс, литовський художник-символіст і композитор.
  • У 1901 році народився Чарльз Хаггінс, американський хірург, онколог, який став лауреатом Нобелівської премії в 1966 році.
  • У 1939 році народилася Табеі Дзюнко, японська альпіністка, яка стала стала першою жінкою, яка підкорила Еверест.
  • У 1951 році народився Девід Ковердэйл, британський рок-співак, який був учасником Deep Purple і Whitesnake.
  • В 1957 році народився Нік Кейв, австралійський рок-музикант, письменник і актор.
  • У 1958 родився Андреа Бочеллі, італійський співак.
  • У 1976 родився Роналдо, бразильський футболіст.
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