RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

22-летний мужчина снимал на телефон. Под Киевом пьяные подростки хотели изнасиловать девочку: детали

Пьяные подростки поиздевались над 11-летним ребенком (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Под Киевом пьяные подростки хотели изнасиловать 11-летную девочку, которая пришел в гости к своим старшим подругам. Они держали жертву, пока над ней издевался юноша. Их 22-летний друг все это снимал на видео.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

Что известно о надругательстве над ребенком

Фастовская прокуратура объявила о подозрении пяти лицам, четверо из которых несовершеннолетние, по факту сексуального надругательства над 11-летним ребенком.

По данным следствия, девочка пришла в гости к двум своим подругам 15 и 17 лет. Там уже находились парень и девушка в возрасте 14 и 15 лет и 22-летний мужчина. Они употребляли алкоголь, после чего начали "травить" и применять физическую силу к ребенку.

"Три девушки силой держали девушку, пока 15-летний парень совершал действия сексуального характера и пытался изнасиловать ее. Все это на мобильный телефон снимал 22-летний мужчина", - говорится в сообщении полиции.

После издевательств они запретили девушке рассказывать о том, что с ней случилось. Угрожали, что снова надругаются над ней.

Какое наказание грозит правонарушителям

Полиция задержала лица, которых подозревают в совершении преступления. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания их под стражей.

Отметим, что за изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет (ч. 4 ст. 152 УК Украины), предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.

Также добавим, что в соответствии с Конституцией Украины лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана и установлена в суде.

Досудебное расследование проводится следователями Фастовского райуправления ГУНП в Киевской области.

Ранее мы писали о том, что под Киевом женщина отдала в сексуальное рабство двоих несовершеннолетних детей.

Читайте также о том, что родители в Закарпатье годами насиловали своих детей и снимали не видео.

Читайте РБК-Украина в Google News
полиция