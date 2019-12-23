Було тільки 22 роки: на Донбасі на блокпосту сталася трагедія

Військовий ЗСУ вчинив самогубство на блокпосту Святогірськ-Букіне в Донецькій області. Молодий військовослужбовець 1997 року народження вистрілив собі в голову з автомата Калашникова.

Вогнепальне поранення виявилося несумісне з життям.

Трагедія сталася у неділю, передає 23 грудня УНН із посиланням на джерело в правоохоронних органах.

В даний час невідомо, що змусило 22-річного військового накласти на себе руки.

Правоохоронці з'ясовують усі обставини НП. Ведеться розслідування.

Додамо, що в прокуратурі та в поліції щодо дивної трагедії жодних заяв поки немає.

Військовий ЗСУ здійснив самогубство - поліція розслідує інцидент (Ілюстративне фото: flickr.com/national.police)

Нагадаємо, що в Міністерстві охорони здоров'я України розповідали, як можна відрізнити депресію від простої нудьги або поганого настрою. Справа в тому, що відмінною рисою захворювання є пригнічений настрій протягом декількох тижнів, зниження працездатності та суїцидальні думки. Залишати депресивний стан без уваги небезпечно, а ігнорування захворювання може мати найтрагічніші наслідки, зокрема, серйозні психічні розлади або самогубство. При наявності симптомів слід: