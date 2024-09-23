21 ошибка в приготовлении пищи, которая может вызвать отравление

Пищевое отравление - неприятная, но достаточно распространенная ситуация. Оказывается, причина может скрываться в неправильном приготовлении и даже в выборе пищи.

О том, какие распространенные ошибки при выборе и приготовлении продуктов приводят к отравлению, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на британское издание о кулинарии Love Food .

Покупать замороженные продукты в начале закупки

Существует причина, почему морозильная камера находится в конце большинства супермаркетов - так замороженные продукты можно положить в корзину сразу перед тем, как отправляться на кассу. Ведь замороженные продукты рекомендуется выбирать в конце закупки, чтобы они не начали размораживаться, пока вы осматриваете другие отделы.

Покупать продукты в поврежденной упаковке

Не покупайте продукты с поврежденной упаковкой или крышкой. Пища могла быть загрязнена во время обработки или транспортировки, следовательно, ее употребление имеет более высокий риск пищевого отравления.

Класть сырое мясо и другие продукты вместе

Должная пищевая гигиена начинается еще до того, как вы попадаете на кухню. Во избежание перекрестного загрязнения всегда кладите сырое мясо отдельно от других продуктов в корзине.

Плохая техника мытья рук и принадлежностей

Чтобы избежать перекрестного загрязнения пищи, для нарезки сырого мяса советуют иметь отдельную доску. Сырое или недоваренное мясо является одной из основных причин пищевых отравлений, а наличие различных разделочных досок и ножей для овощей и мяса снизит риск.

Кроме того, не забудьте тщательно вымыть разделочную доску и ножи после того, как они касались сырого мяса. Также, чтобы снизить риск отравления продуктами, тщательно мойте руки с мылом до и во время приготовления пищи.

Разогревать недоваренный рис

Как отмечается, недоваренный рис может содержать споры бактерии bacillus cereus. Споры могут выжить, если рис сварить, а затем оставить при комнатной температуре - они превращаются в бактерии, вызывающие рвоту или диарею.

Всегда охлаждайте рис в течение одного часа, храните остатки риса не дольше одного дня и убедитесь, что любой повторно разогретый рис полностью горячий, прежде чем употреблять его. Также не разогревайте риса более одного раза.

Не мыть кожуру дыни

Употребление плодов, выращенных на земле, таких как арбуз и дыня, имеет высокий риск пищевого отравления, поскольку бактерии листерии могут расти на грубой кожуре и распространяться на мякоть. Поэтому тщательно мойте дыни и арбузы, отрезая мякоть от кожуры перед употреблением в пищу.

Не мыть ягоды

Мытье мягких ягод, таких как малина и клубника, может показаться сложным, но они также могут иметь вредные бактерии и вирусы на поверхности.

Чтобы снизить риск отравления, прополощите ягоды под холодной водой. Но лучше мыть ягоды непосредственно перед употреблением в пищу, поскольку влага может уменьшить срок их хранения.

Мыть ягоды перед употреблением в пищу следует всегда (фото: Freepik)

Готовить еду с открытыми ранами на руках

Даже крошечная царапина - это открытая рана, которая может переносить вредные бактерии и является источником пищевых отравлений. Любые порезы, независимо от того, как они малы, нужно закрывать лейкопластырем.

Не охлаждать готовую пищу

Охлаждайте остатки пищи как можно скорее, в идеале - в течение двух часов. Если объедки охлаждаются слишком долго или их не охладить, повышается риск размножения бактерий. Храните пищу в холодильнике или морозилке и всегда съедайте оставшееся в течение двух дней.

Нюхать пищу для проверки свежести

Наверное, каждый нюхал молоко, чтобы проверить, не испортилось ли оно. Но, оказывается, не все бактерии создают неприятные запахи.

Хотя иногда обоняние является хорошим индикатором, не доверяйте ему как единственному способу выявить пищевое отравление. Лучше проверяйте срок годности и не рискуйте.

Ставить теплую пищу в холодильник

Помещение теплой еды в холодильник увеличивает внутреннюю температуру, что может привести к риску размножения микробов в продуктах. Однако, как уже упоминалось ранее, важно быстро охлаждать блюда после приготовления.

Чтобы быстрее охладить пищу до температуры, пригодной для хранения в холодильнике, разделите ее на меньшие порции, разложите, например, рис на тарелке или накройте кастрюли крышками и переместите в более холодную часть холодильника.

Самая холодная часть холодильника должна иметь температуру ниже 5 градусов. Также посуду с теплой едой можно поставить в большую миску с холодной водой.

Повторно замораживать растопленное мороженое

Не замораживайте мороженое после того, как оно растаяло. Если оставить его при комнатной температуре на длительное время, в нем могут развиться вредные бактерии, такие как листерии.

Слишком длительное хранение сырой рыбы или мяса

Не поддавайтесь искушению хранить сырое мясо или рыбу слишком долго. В идеале готовить свежую птицу, рыбу и мясо советуют в течение двух дней после покупки.

Если вы используете только часть продуктов, храните их правильно и проверяйте на этикетке срок годности после открытия.

Использование одних принадлежностей для сырого и вареного мяса

Когда вы жарите сосиски и бургеры на барбекю, проще использовать один набор щипцов - но вы рискуете распространить вредные бактерии от сырого до вареного мяса и овощей. Используйте различные принадлежности: для сырых продуктов и готовых.

Для готового и сырого мяса нужно использовать разные принадлежности (фото: Freepik)

Употреблять некачественную пищу со шведского стола

Держитесь подальше от бутербродов с яйцом, пролежавшим на столе весь день. Хранение скоропортящихся продуктов (яйца, рис, мясо и рыба), при неправильной температуре - это гарантированный способ получить пищевое отравление.

Любые блюда не рекомендуется хранить при комнатной температуре более двух часов или более часа, если это жаркий день.

Хранить сырое мясо на самой теплой полке холодильника

Сырое мясо следует хранить в самой холодной зоне в холодильнике, в чистом, закрытом контейнере, чтобы соки не загрязняли другие продукты в холодильнике. Также храните его отдельно от других продуктов.

Есть недожаренное мясо

Самый простой способ убедиться, что мясо приготовилось - приобрести пищевой термометр. Говядина, свинина, баранина и телятина должны иметь минимальную внутреннюю температуру в 63 градуса, а курица должна быть приготовлена к внутренней температуре в 74 градуса.

Мыть сырое мясо

Мытье сырого мяса, например курицы или индейки, является старомодным мифом пищевой безопасности. Полоскание мяса может привести к распространению бактерий по всей кухне, раковине, тряпках и посуде.

Вместо этого соблюдайте элементарные правила пищевой гигиены при приготовлении курицы и тщательно готовьте ее, чтобы избежать заражения. Если же не можете отказаться от такой обработки - уберите из мойки продукты, посуду и тряпки, а после мытья мяса продезинфицируйте поверхности.

Переполнять холодильник

Оставляйте в холодильнике место для циркуляции воздуха. Переполнение холодильника продуктами может увеличить температуру и риск размножения бактерий.

Бактерии быстрее всего размножаются в "опасной зоне" - от 8 до 60 градусов тепла, поэтому старайтесь поменьше держать пищу в этом температурном диапазоне.

Размораживать продукты на столе

Размораживайте замороженные продукты как можно быстрее во избежание пищевого отравления. Это значит, что не следует оставлять их на кухонном столе на весь день.

Лучше размораживать пищу в холодильнике на ночь, чтобы она не попадала в "опасную зону" для бактерий. Мясо обязательно размораживайте на тарелке, чтобы сок не капал на другие продукты.

Хранить консервы дольше срока годности

Полезно иметь в шкафу банка помидоров или фасоли, но консервы не хранятся вечно - следите за сроком годности и соблюдайте условия хранения.

Кроме того, если вы используете только половину банки, не рекомендуют хранить открытую консерву в холодильнике в металлической банке, поскольку еда может приобрести металлический привкус. Вместо этого переложите массу в другую герметичную посуду.