Не у 2023 році: стало відомо, коли в Україні буде вакцина від COVID-19

Стефанішина розповіла, коли в Україні з'явиться вакцина від коронавірусу (фото: Getty Images)

Інформація журналу The Economist про те, що Україна отримає широкий доступ до вакцини від коронавірусу лише у 2023 році, не відповідає дійсності.

У цьому запевнила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина у інтерв'ю ТСН.ua.

За її словами, новина про дату отримання нашою країною вакцини, яка наробила чимало шуму у соціальних мережах, це звичайний міф.

"Ми вже маємо позитивні рішення щодо COVAX. Ми також маємо достатньо успішні переговори з визнаними виробниками вакцин. Так само ми ведемо перемовини з ЄС щодо перерозподілу надлишків вакцин в Україну", - сказала вона.

Стефанішина відзначила, що стаття авторитетного британського видання The Economist - "абсолютно нереалістичний сценарій".

"Ми говоримо про те, що вакцини в Україні будуть вже навесні цього року точно", - сказала Ольга і додала: "можливо, й раніше".

Таким чином вона підтвердила слова міністра охорони здоров'я Максима Степанова, який раніше запевнив, що масова вакцинація українців почнеться у лютому, а безкоштовний доступ до вакцин матимуть близько 30 млн громадян.

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Шимків висловив думку, що вільний доступ до вакцин від COVID-19 з'явиться не раніше початку 2022 року.