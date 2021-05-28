У 2021 році понад 120 дітей покінчили життя самогубством: як вчасно розпізнати настрій підлітка

Діти подають знаки завчасно

Вона пояснила, що батьки не вміють читати думки своєї дитини, але підлітки інколи досить відкрито говорять про свої проблеми. Батьки переважно "не чують" свою дитину і використовують такі фрази: "він/вона переросте, нічого страшного, йому потрібна увага, він/вона маніпулятор".

У підлітків є певний період, так званий пресуїцид і в під час нього він використовує певні фрази, які мають непокоїти батьків: "втомився від життя", "коли це закінчиться?", "всі мене дратують", "дістало мене вже все і ви", "який сенс цього життя?".

"Якщо процес триває, то спостерігаємо пасивні суїцидальні думки та фантазії на тему позбавлення життя, наприклад: "було б добре заснути й більше не прокинутися", "захворіти б і піти до лісу, від вас подалі", "всім би було добре, якби мене не стало", - наголошує експертка.

Дитячий психотерапевт Наталія Ідрисова

Названі всі признаки того, що у дитини є суїцидальний настрій

Наталія Ідрисова перерахувала всі фактори, які можуть впливати на розвиток у дитині суїцидальних думок і наголосила на тому, що в першу чергу в зоні ризику опиняються ті діти, які не діляться своїми думками за батьками.

Ось ці признаки:

1. Якщо є стресові події такі як: смерть або хвороба близьких, розпад сім'ї, конфлікти в родині, пережите фізичне або сексуальне насильство, тяжке захворювання дитини, розрив з коханою людиною.

2. У сім'ї або у родичів вже був суїцид або спроба.

3. Став замкнутий, хоче побути наодинці.

4. Порушився сон (погано засинає і прокидається рано), відсутній апетит

5. Розмови про однолітків та їх суїцидальні думки

6. Прослуховує "траурну" чи сумну музику, читає літературу щодо теми самогубства

7. Надмірна самокритика

8. Депресивний стан

9. Малюнки, аватарки, картинки які ілюструють депресивну поведінку або лякають вас.

10. Синдром Вертера - масова хвиля, наслідують самогубств, які відбуваються після самогубства, широко освітленого TV або іншими ЗМІ, або описаного в популярному творі літературі або кінематографі.

11. Зовнішній вигляд (одяг та його колір, волосся)

12. Став схильний до невиправдано ризикових вчинків

13. Саморуйнівна поведінка (алкоголь, наркотики)

14. Зниження успішності у школі.

15. Соціальна ізоляція.

Психолог наголошує, якщо ви стали помічати будь-які зміни у дитини, то найкраще, якщо є така можливість, звертатися до фахівця-психотерапевта чи психіатра, оскільки в більшості випадків, якщо підліток висловлює суїцидальні думки, він потребує індивідуального огляду на можливу наявність психічного захворювання.

В Україні було зафіксовано 126 випадків самогубства

Таку страшну цифру назвала омбудсмен Людмила Денісова. Вона на своїй сторінці у Facebook повідомила, що саме стільки дітей зчинили самогубство за останні чотири місяці. Для порівняння, минулого року було 123 випадки за 12 місяців.

Серед найпоширених причин Денісова назвала такі: сварки з батьками, булінг, знущання чи труєння у школах, нерозділене кохання, розлучення батьків.