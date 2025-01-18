RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

20 заболеваний, которые вызывают сильную боль в теле

Названы 20 самых болезненных заболеваний (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Существует 20 состояний и заболеваний, которые считаются наиболее болезненными. Заболевания могут вызывать сильную боль, длящуюся в течение длительного времени.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.

Переломы костей происходят после несчастных случаев, таких как падение или удары. Общие признаки включают боль, отек и деформацию.

Протрузия диска

Это состояние, при котором мягкое внутреннее вещество диска (ядро) выдавливается через его внешнее кольцо. .

Серповидноклеточная анемия

Артрит возникает при воспалениях в суставах, что может затруднить движение и вызвать сильные боли.

Состояние, при котором возникает раздражение седалищного нерва, который проходит от бедер до ступней. Симптомы обостряются при движении, чихании или кашле. В большинстве случаев состояние улучшается в течение шести недель, но может сохраняться и дольше.

Однако она может варьироваться в зависимости от типа операции.

Читайте РБК-Украина в Google News
БолезниЗдоровье