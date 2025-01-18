20 заболеваний, которые вызывают сильную боль в теле

Переломы костей происходят после несчастных случаев, таких как падение или удары. Общие признаки включают боль, отек и деформацию.

Протрузия диска

Это состояние, при котором мягкое внутреннее вещество диска (ядро) выдавливается через его внешнее кольцо. .

Серповидноклеточная анемия

Артрит возникает при воспалениях в суставах, что может затруднить движение и вызвать сильные боли.

Состояние, при котором возникает раздражение седалищного нерва, который проходит от бедер до ступней. Симптомы обостряются при движении, чихании или кашле. В большинстве случаев состояние улучшается в течение шести недель, но может сохраняться и дольше.

Однако она может варьироваться в зависимости от типа операции.