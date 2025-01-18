20 заболеваний, которые вызывают сильную боль в теле

Существует 20 состояний и заболеваний, которые считаются наиболее болезненными. Заболевания могут вызывать сильную боль, длящуюся в течение длительного времени.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.
Переломы костей происходят после несчастных случаев, таких как падение или удары. Общие признаки включают боль, отек и деформацию.
Это состояние, при котором мягкое внутреннее вещество диска (ядро) выдавливается через его внешнее кольцо. .
Артрит возникает при воспалениях в суставах, что может затруднить движение и вызвать сильные боли.
Состояние, при котором возникает раздражение седалищного нерва, который проходит от бедер до ступней. Симптомы обостряются при движении, чихании или кашле. В большинстве случаев состояние улучшается в течение шести недель, но может сохраняться и дольше.
Однако она может варьироваться в зависимости от типа операции.
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