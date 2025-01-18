20 заболеваний, которые вызывают сильную боль в теле

Существует 20 состояний и заболеваний, которые считаются наиболее болезненными. Заболевания могут вызывать сильную боль, длящуюся в течение длительного времени.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror .

Кластерные головные боли

Эти невыносимые головные боли сосредоточены на одной стороне головы, часто ощущаются за глазом. Они могут повлиять на любого, но чаще встречаются у мужчин от 30 до 40 лет.

Боль описывается как острое, жгучее или пронзительное ощущение на одной стороне головы - часто ощущается вокруг глаза, виска и иногда лица, и имеет тенденцию поражать ту же сторону во время каждого приступа.

Боль может возникать от одного до восьми раз в день в течение недель или месяцев.

Опоясывающий лишай

Это болезненное состояние является немного более известным и распространенным у пожилых людей. Это инфекция, которая вызывает покалывание, боль и головную боль.

Опоясывающий лишай вызывается вирусом ветряной оспы, то есть люди, которые раньше не болели им, могут заразиться им от вас. Заживление сыпи может занять до четырех недель.

Замороженное плечо

Когда ткань вокруг плечевого сустава воспаляется, то становится более жесткой и сжимается, что вызывает боль.

Это может длиться месяцами или даже годами, и хотя причина этого состояния неизвестна, теории утверждают, что это может быть вызвано в результате травмы или операции.

Замороженное плечо можно лечить с помощью упражнений и обезболивающих.

Перелом костей

Каждый, кто ломал руку, знает, что это невероятно больно.

Переломы костей происходят после несчастных случаев, таких как падение или удары. Общие признаки включают боль, отек и деформацию.

Комплексный региональный болевой синдром (КРБС)

Считается, что это редкое и плохо изученное состояние является результатом травмы. Он проявляется сильной и постоянной болью, когда кожа пораженной части тела может стать настолько чувствительной, что легкое прикосновение или даже изменение температуры могут вызвать интенсивную боль. В особо тяжелых случаях это может длиться несколько лет.

Инфаркт

Большинство людей слышали о сердечном приступе, также известном как инфаркт миокарда. Эта серьезная неотложная медицинская помощь вызвана блокированием кровоснабжения сердца, как правило, тромбом.

Общеизвестные симптомы сердечного приступа включают сильную боль в груди, сопровождающуюся ощущением сжатия или давления, а также боль в левой руке. Однако женщины часто испытывают тошноту и головокружение во время сердечного приступа.

Протрузия диска

Это состояние, при котором мягкое внутреннее вещество диска (ядро) выдавливается через его внешнее кольцо. Состояние может быть очень болезненным .

Возникать может при неправильном поднятии тяжестей, физическими упражнениями, избыточным весом или просто старением.

Серповидноклеточная анемия

Это название группы наследственных заболеваний, которые влияют на красные кровяные клетки, и является серьезным состоянием здоровья.

Состояние может быть очень болезненным и длится несколько дней или недель.

Артрит

Артрит возникает при воспалениях в суставах, что может затруднить движение и вызвать сильные боли.

Хотя обычно это заболевание поражает только пожилых людей, но молодые люди также могут страдать от артрита.

Мигрень

Это больше, чем просто головная боль. Мигрень может вызывать тошноту, боль в шее, потерю зрения и изменения настроения.

Состояние обычно длится от двух часов до трех дней, причем некоторые симптомы начинаются за два дня до начала головной боли.

Ишиас

Состояние, при котором возникает раздражение седалищного нерва, который проходит от бедер до ступней. Симптомы обостряются при движении, чихании или кашле. В большинстве случаев состояние улучшается в течение шести недель, но может сохраняться и дольше.

Камни в почках

Это распространенное состояние поражает более чем одного человека из 10 и распространено среди людей в возрасте от 30 до 60 лет. Камни образуются в результате накопления отходов в крови и образования кристаллов, которые нужно либо вывести через мочу, либо удалить хирургическим путем.

Камни в почках большего размера могут послужить причиной сильной боли в животе и тошноты.

Аппендицит

Аппендицит часто встречается у молодых людей. Когда аппендикс воспаляется и отекает, вызывая острую боль в животе. Обычно это начинается с боли в середине живота, которая может появляться и исчезать. В течение нескольких часов боль переходит в нижнюю правую сторону и становится постоянной и сильной.

Невралгия тройничного нерва

Это редкое состояние характеризуется внезапным появлением сильной, жгучей боли в лице. Его описывают как поражение электрическим током зубов или десен.

В тяжелых случаях приступы могут происходить сотни раз в день, и жить с этим состоянием может быть очень трудно.

Эндометриоз

Эндометриоз - это очень болезненное состояние, которое возникает у женщин. Это приводит к тому, что слизистая оболочка матки растет в других частях тела, таких как яичники и маточные трубы.

Болезнь может поражать людей любого возраста и является долгосрочным состоянием, которое может серьезно повлиять на качество жизни. Это вызывает сильную боль, сильное кровотечение и вздутие живота и может повлиять на фертильность.

Подагра

Подагра - это разновидность артрита, который вызывает внезапную сильную боль в суставах и горячую. Приступ подагры обычно длится от пяти до семи дней и может поражать суставы стоп, рук, запястья, локти или колени.

Острый панкреатит

Панкреатит - это состояние, при котором поджелудочная железа воспаляется в течение короткого периода времени. Хотя большинство людей с этим заболеванием начинают чувствовать себя лучше примерно через неделю и не имеют дальнейших проблем, у некоторых могут развиться серьезные осложнения.

Симптомы острого панкреатита включают сильную и внезапную боль в животе, тошноту, а также высокую температуру.

Язва желудка

Болезненные язвы, которые растут в слизистой оболочке желудка, вызывают тянущую и постоянную боль в центре живота.

Язва желудка возникает, когда есть повреждение слоя, который защищает слизистую оболочку желудка от кислот и обычно это результат инфекции или приема противовоспалительных лекарств, таких как ибупрофен или аспирин.

Фибромиалгия

Фибромиалгия является длительным заболеванием, которое вызывает боль во всем теле. Его причина неизвестна, но считается, что он связан с аномальным уровнем определенных химических веществ в мозге.

Это может вызвать ряд симптомов, включая повышенную чувствительность к боли, проблемы со сном и частые головные боли.

Боль после операции