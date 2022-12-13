RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

20 тревожных симптомов, что из ваших отношений уходит любовь

Тревожные симптомы, что из ваших отношений уходит любовь (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Отношения не случаются сами собой и не развиваются без стараний каждого из пары. Бывает так, что гармония, которая была в начале, нарушается, и вы уже начинаете сомневаться, тот ли человек рядом с вами.

О тревожных симптомах, что из отношений уходит любовь, говорится на канале Telegram об отношениях.

Если заметили эти звоночки, спасайте отношения:

  • Вы все реже видите в партнере что-то хорошее и все чаще думаете о том, что теперь никаких иллюзий к нему нет.
  • Вы сомневаетесь, что хотите быть с этим человеком через 5, 10 или 20 лет.
  • Вы чувствуете, что не слишком привязаны к партнеру, и вас не очень беспокоит его благополучие.
  • Вы постоянно напряжены из-за ваших утомляющих отношений.
  • Вам кажется, что вы не испытываете особой потребности в том, чтобы партнер был рядом.
  • Вы не уверены, что партнер хочет продолжать отношения.
  • Вы сомневаетесь в его надежности и считаете, что он не заслуживает доверия.
  • Вы все меньше делитесь своими мыслями и чувствами с партнером.
  • У вас есть кандидаты на его место – вы уверены, что легко сможете вступить в отношения с кем-то другим, если расстанетесь с этим человеком.
  • Вам не хочется тратить свое время, деньги и силы на то, чтобы улучшить ваши отношения. К примеру, вы можете избегать общих отпусков.

Спасите ваши отношения, пока не поздно (фото: freepik)

  • Вы никак не можете "притереться" с партнером, привыкнуть к его привычкам и адаптироваться к его образу жизни.
  • Вы вообще не очень довольны вашими отношениями – вам кажется, у них больше негатива, чем хороших моментов.
  • Ваши отношения продолжаются не очень долго – ученые обнаружили, что чем дольше пара вместе, тем меньше вероятность, что она распадается. Объясняют это тем, что люди слишком много вложили в отношения и поэтому обязательно будут пытаться их сохранить.
  • Вы часто и бурно ссоритесь.
  • Вы избегаете чрезмерного сближения с партнером, потому что боитесь, что он (она) удушит вас своей любовью и начнет контролировать.
  • Вы чувствуете тревогу, волнуясь, что вас предадут или покинут.
  • Вам кажется, что вам не суждено быть вместе.
  • Партнер говорит о том, что у вас тяжелый характер и с вами сложно ладить.
  • У вас мало по-настоящему близких друзей и практически нет никого кроме партнера, кому вы могли бы довериться.
  • Кто-то из вас неверен.

Раньше мы писали, что такое точка невозврата в отношениях, и есть ли еще какой-нибудь шанс.

Кроме того, читайте, почему женщины после 30 лет считаются более сексуальными.

Читайте РБК-Украина в Google News
стосункикохання