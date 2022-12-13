20 тревожных симптомов, что из ваших отношений уходит любовь
Тревожные симптомы, что из ваших отношений уходит любовь (фото: freepik)
Отношения не случаются сами собой и не развиваются без стараний каждого из пары. Бывает так, что гармония, которая была в начале, нарушается, и вы уже начинаете сомневаться, тот ли человек рядом с вами.
О тревожных симптомах, что из отношений уходит любовь, говорится на канале Telegram об отношениях.
Если заметили эти звоночки, спасайте отношения:
- Вы все реже видите в партнере что-то хорошее и все чаще думаете о том, что теперь никаких иллюзий к нему нет.
- Вы сомневаетесь, что хотите быть с этим человеком через 5, 10 или 20 лет.
- Вы чувствуете, что не слишком привязаны к партнеру, и вас не очень беспокоит его благополучие.
- Вы постоянно напряжены из-за ваших утомляющих отношений.
- Вам кажется, что вы не испытываете особой потребности в том, чтобы партнер был рядом.
- Вы не уверены, что партнер хочет продолжать отношения.
- Вы сомневаетесь в его надежности и считаете, что он не заслуживает доверия.
- Вы все меньше делитесь своими мыслями и чувствами с партнером.
- У вас есть кандидаты на его место – вы уверены, что легко сможете вступить в отношения с кем-то другим, если расстанетесь с этим человеком.
- Вам не хочется тратить свое время, деньги и силы на то, чтобы улучшить ваши отношения. К примеру, вы можете избегать общих отпусков.
Спасите ваши отношения, пока не поздно (фото: freepik)
- Вы никак не можете "притереться" с партнером, привыкнуть к его привычкам и адаптироваться к его образу жизни.
- Вы вообще не очень довольны вашими отношениями – вам кажется, у них больше негатива, чем хороших моментов.
- Ваши отношения продолжаются не очень долго – ученые обнаружили, что чем дольше пара вместе, тем меньше вероятность, что она распадается. Объясняют это тем, что люди слишком много вложили в отношения и поэтому обязательно будут пытаться их сохранить.
- Вы часто и бурно ссоритесь.
- Вы избегаете чрезмерного сближения с партнером, потому что боитесь, что он (она) удушит вас своей любовью и начнет контролировать.
- Вы чувствуете тревогу, волнуясь, что вас предадут или покинут.
- Вам кажется, что вам не суждено быть вместе.
- Партнер говорит о том, что у вас тяжелый характер и с вами сложно ладить.
- У вас мало по-настоящему близких друзей и практически нет никого кроме партнера, кому вы могли бы довериться.
- Кто-то из вас неверен.
Раньше мы писали, что такое точка невозврата в отношениях, и есть ли еще какой-нибудь шанс.
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