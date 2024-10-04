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20 лет назад: Маричка Падалко показала себя в начале карьеры (фото)

Маричка Падалко (фото: instagram.com/marichkapadalko)
Автор: Иванна Пашкевич

Звезда "плюсов" Маричка Падалко показала, как выглядела в начале карьеры на канале 20 лет назад.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram телеведущей.

Так, 48-летняя ведущая программы ТСН опубликовала архивное видео с аккаунта "Ретро футбол Украина", датированное 1 апреля 2003 года.

В ролике юная Падалко, одетая в белую блузку и розовый пиджак, ведет программу "Проспорт".

"Я 20 лет назад", - написала она в stories. В комментариях к самому видео знаменитость добавила, что у нее в личном архиве не было этой записи.

Скриншот

"Ой, спасибо! У меня нет такого", - написала Маричка.

Реакция юзеров

Пользователи сети отметили, что уже не помнят период, когда звезда вела новости на такую тематику.

  • Марічка Падалко вела новини про спорт? Нічого собі
  • Зараз це ретро
  • Пані Марічка Падалко з новин про спорт на 1+1 і починала, наскільки я пригадую...
  • До сліз

Маричка Падалко (фото: instagram.com/marichkapadalko)

Напомним, ведущая 1+1 Падалко начала карьеру с новостей о спорте, затем вела с Юрием Горбуновым "Сніданок", детскую программу "Маричин кинозал", 16 лет была ведущей ТСН, а с конца февраля 2022 года начала работать ведущей марафона "Єдині" новости" от 1+1.

Именно она и Егор Гордеев утром 24 февраля первыми на экране сообщили, что началась полномасштабная война.

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