20 лет назад: Маричка Падалко показала себя в начале карьеры (фото)

Так, 48-летняя ведущая программы ТСН опубликовала архивное видео с аккаунта "Ретро футбол Украина", датированное 1 апреля 2003 года.

В ролике юная Падалко, одетая в белую блузку и розовый пиджак, ведет программу "Проспорт".

"Я 20 лет назад", - написала она в stories. В комментариях к самому видео знаменитость добавила, что у нее в личном архиве не было этой записи.

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"Ой, спасибо! У меня нет такого", - написала Маричка.

Реакция юзеров

Пользователи сети отметили, что уже не помнят период, когда звезда вела новости на такую тематику.

Марічка Падалко вела новини про спорт? Нічого собі

Зараз це ретро

Пані Марічка Падалко з новин про спорт на 1+1 і починала, наскільки я пригадую...

До сліз

Маричка Падалко (фото: instagram.com/marichkapadalko)

Напомним, ведущая 1+1 Падалко начала карьеру с новостей о спорте, затем вела с Юрием Горбуновым "Сніданок", детскую программу "Маричин кинозал", 16 лет была ведущей ТСН, а с конца февраля 2022 года начала работать ведущей марафона "Єдині" новости" от 1+1.

Именно она и Егор Гордеев утром 24 февраля первыми на экране сообщили, что началась полномасштабная война.