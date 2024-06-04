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20 лет не мог нормально дышать: в Луцке у пациента обнаружили редкую болезнь, поражающую мужчин

В Луцке вылечили пациента с гемофилией (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Луцке врачи прооперировали пациента с редкой болезнью - гемофилия. Человек более 20 лет жаловался на затрудненное дыхание, но в больницах, куда он обращался, помочь не могли.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube канал пресс-секретаря Волынской областной клинической больницы Андрея Гнатюка.

Что известно о случае

50-летний Николай Антонюк рассказал, что ни дня не жил без носовых капель. К тому же мужчина не мог уже подобрать те, что помогали бы ему.

Мужчине было тяжело дышать с детства, но серьезно задумался над проблемой только в 30 лет. Тогда же решил ее избавиться окончательно.

"Не мог дышать, обращался к ЛОРам. Мне нужно было делать операцию. Никто не хотел, потому как увидели, что у меня гемофилия, то сказали вроде: "Мы не можем, вдруг вы кровью стечете". Постоянно отказывали. А я еще вырвал верхнего зуба мудрости. Все начало течь в зуб и гноиться, дискомфортно было дышать. Поэтому приехал и стал просить, чтобы помогли", - рассказал мужчина.

Как удалось помочь мужчине

Заведующий ЛОР-отделением Георгий Щурук отметил, что операция была типичной и не сложной и таких они уже сделали много.

Медик добавил, что у мужчины еще и был левосторонний хронический верхнечелюстный синусит. Поэтому они сделали эндоскопическую и эндоназальную гайморотомию - благодаря этому пациент получил хорошее носовое дыхание и постепенно хронический гайморит вылечится.

Все осложняла ранее диагностированная у пациента гемофилия. Это редкое заболевание крови, поражающее мужчин.

"Когда-то я жил путем доноров. Уже даже не припомню, сколько лет дают бесплатные уколы", - заметил Николай Антонюк.

Для того чтобы не было кровотечения, пациент должен всю жизнь получать заместительную терапию, потребовались специальные препараты.

Георгий Щурук добавил, что если у больного гемофилия, то любая царапина, любое ранение приводит к кровотечению, а операцию вообще все хирурги опасаются делать.

Уже прошла неделя после операции, раны у Николая понемногу заживают.

Добавим, что на Волыни живет 24 человека, которым диагностировали гемофилию. Все они нуждаются в пожизненной заместительной терапии. За последние три месяца в Волынской областной больнице сделали две операции больным гемофилией.

 

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