20-летнюю украинку жестоко изнасиловали в Варшаве. Камеры сняли, как свидетели просто прошли мимо

Что известно об инциденте

Украинка возвращалась домой, когда на нее напал преступник. Злоумышленник надел ей на голову балаклаву, вытащил нож и надругался. После этого он оставил женщину на лестнице. Ее нашел утром охранник, вышедший на смену.

Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу. Правоохранители центра города немедленно приступили к поискам злоумышленника. Сообщили всех патрульных в городе. К операции также была привлечена спецгруппа со следовыми собаками.

Масштабные поиски предполагаемого насильника дали результаты. Сотрудники городской милиции задержали подозрительного мужчину спустя несколько часов. Он скрывался в своей квартире по ул. Раковецкая в микрорайоне Мокотов.

В ходе обыска в квартире подозреваемого правоохранители обнаружили книги криминальной тематики. Мужчине грозит пожизненное заключение.

Жестокое изнасилование зафиксировали камеры наблюдения. На записях видно, как две девушки стали свидетелями преступления, они кричали что-то, но нападающего это не остановило. Потом шла пара, парень и девушка, но они просто прошли мимо.

Место преступления (фото: Foto: Krzysztof Burski / newspix.pl)

"Когда мы становимся свидетелями преступления, самое главное - не делать вид, что нас это не касается. Может быть, когда-то подобная ситуация возникнет с вами, и тогда кто-то будет делать вид, что не замечает…" - говорит инспектор Роберт Шумята.

При этом он отметил, что в таких ситуациях не надо из себя изображать героя. Просто нужно позвонить в полицию и правоохранители прибудут на место в течение нескольких минут.

Когда вы видите человека с ножом или другим опасным орудием в руках, вы не можете не думать о собственной безопасности. Ни в коем случае нельзя нападать на такого человека. Однако самое худшее возможное решение - это отсутствие реакции вообще, уверяет полицейский.