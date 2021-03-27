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20 машин "швидкої" стоять в черзі в лікарню: COVID-колапс у Києві зняли на відео

Автор: Анна Кисельова

У Києві на тлі зростання захворюваності на коронавірус спостерігається справжній колапс медичної системи. 20 автомобілів екстреної медичної допомоги не можуть продовжувати роботу і їздити на виклики, тому що стоять в черзі на передачу пацієнтів лікарні №12. При цьому всередині установи ситуація не краще.

Відео і подробиці того, що відбувається опублікували в співтоваристві "Київ Оперативний" у Facebook.

Що відбувається в лікарнях Києва

За даними очевидців, в лікарні – повна наповненість хворими. Зараз пацієнтів кладуть в їдальні.

"Понад 20 автомобілів швидкої допомоги стоїть в черзі, щоб потрапити у 12-у лікарню. Всі вони приїхали, щоб покласти людей під кисневі концентратори. В середині лікарні ситуація не на багато краще – місць вже немає, ставлять ліжка в їдальні", – йдеться в повідомленні.

Ситуація з коронавірусом в Києві ускладнюється

Користувачі мережі скаржаться, що ніякі обмеження та локдауни не допоможуть, якщо медична система і далі буде залишатися на рівні "середньовічної". Однак дотримання карантинних обмежень, за даними чиновників, спрямована не на поліпшення медичної системи, а на зниження навантаження на неї.

Реакція експертів

Про те, що Україна вимагає збільшення медичних потужностей раніше також висловилася ексміністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

"Наповненість настільки велика, що ніякі обмеження не дотримуються, і думати про них вже немає сенсу. Треба думати над тим, як збільшити кількість ліжок, кисневих точок, де знайти медичні потужності, тому що лежати в коридорах – це неприпустимо, але це ще не кінець, якщо ми нічого не будемо робити. На жаль, у Києві є такі ситуації, коли в перепрофільовані лікарні пацієнтів кладуть, але не вистачає лікарів, лікар може підійти до пацієнта через два дні. Під наглядом медсестри – це не те лікування, на яке Україна витрачає гроші", – заявила ексчиновниця.

Нагадаємо, що раніше в Україні знову перерозподілили "червоні зони" карантину.

До цього чинний глава МОЗ Максим Степанов розповів, що карантин в Україну триватиме як мінімум до кінця 2021 року.

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