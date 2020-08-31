20 годин на табуретках: шокуючі фото з автобуса Крим-Чернівці

Міжміський автобус, який курсує від кордону з окупованим Кримом до Чернівців, перевозить людей в жахливих умовах. Якщо пасажирам не вистачає сидячих місць, вони сидять в проході на пластикових табуретках.

На кричущу ситуацію поскаржилася Тетяна Савченко в Facebook, дочка якої потрапила в подібну ситуацію.

Дівчина купила через інтернет квиток на автобус, що курсує від КПВВ Каланчик до Чернівців (у дорозі більше 20 годин) за маршрутом Миколаїв - Умань. Коли ж на автостанції була посадка на рейс, то водії заявили, що спочатку місця займають пасажири, що придбали квитки в касах автостанції.

Іншим же принесли пластикові табурети і посадили в проході.

"Яка різниця хто де купував квитки, люди заплатили гроші... І ці люди, в тому числі і моя дочка їдуть зараз на табуретках, на яких не можна всидіти", - пише розгнівана жінка.

Українці їздять в міжміському автобусі на табуретках (фото: facebook.com/Тетяна Савченко)

Раніше ми писали, що під Черкасами за лічені хвилини згоріло понад 10 автобусів. З'явилося шокуюче відео.

Також повідомлялося, що на Прикарпатті священика вигнали з автобуса за зауваження про російську попсу.