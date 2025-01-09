2 продукта, которые категорически запрещено есть при диабете

Причины возникновения диабета

Сахарный диабет 1 типа - инсулинозависимый и возникает, когда организм не вырабатывает достаточно инсулина, чтобы поглощать сахар (глюкозу) из потребленной пищи, и не может превратить его в энергию. Он является хроническим состоянием.

Сахарный диабет 2 типа возникает, когда организм не вырабатывает или не использует инсулин в полной мере. Это самый распространенный тип сахарного диабета.

Гестационный диабет диагностируют в период беременности. Хотя он может наблюдаться и в течение определенного времени после рождения ребенка.

Как питаться

По словам эндокринолога Олеси Пидмурняк, строгие диеты и отказ от большинства знакомых продуктов при сахарном диабете - миф, которым часто пугают.

Люди с сахарным диабетом не имеют строгих табу в питании. Главное - не "запрет", а разумный выбор продуктов, их количества и постоянный контроль уровня глюкозы в крови.

Ограничение простых углеводов

Важно уменьшить потребление продуктов с высоким гликемическим индексом - сахар, мед, сладости, мучные изделия (особенно из белой муки) и сладкие напитки.

Вкусное и сбалансированное питание

Рацион должен быть богатым на нутриенты - должны быть сложные углеводы (каши, цельнозерновой хлеб), белки (мясо, рыба, яйца, бобовые) и полезные жиры (масло, орехи, авокадо).

Продукты со скрытым сахаром

Стоит всегда проверять состав готовых продуктов, например, йогуртов, соусов, снеков, ведь они могут содержать много сахара.

К тому же даже полезные продукты в чрезмерных количествах могут влиять на уровень сахара.

Каких продуктов полностью избегать

Алкоголь

Врач отметила, что алкоголь в умеренных количествах можно употреблять, но только после консультации с врачом.

Фастфуд и транжиры

Такие продукты лучше избегать, ведь они влияют на метаболизм и вес.