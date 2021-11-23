2-річний малюк у спідньому і босоніж пішов шукати свою матір в Білій Церкві: деталі НП

У Білій Церкві в Київській області маленький хлопчик пішов на розшуки своєї матері босоніж і лише в одній білизні. Найсумніше в цій історії, що трапляється вона не вперше.
Про НП під Києвом повідомила поліція області.
Наразі 2-річного хлопчика помістили до реабілітаційного центру, а з горе-матінкою будуть розбиратися.
Про те що малюк гуляє в самому спідньому і босоніж по під'їзду, в поліцію повідомили сусіди 21 листопада.
Правоохоронці та працівники ювенальної поліції з'ясували, що 32-річна матір хлопчика пішла "відпочивати" зі своїми товаришами, залишивши дитину саму.
Хлопчик відчинив квартиру, вийшов і пішов шукати матір сходами в під'їзді.
Фото: малюк у спідньому і босоніж пішов шукати свою матір в Білій Церкві (facebook.com/pol.kyivregion)
"В подальшому матір буде викликана на комісію з захисту прав дітей, де також будуть присутні представники соціальної служби міста та ювенальні поліцейські. Згодом вони приймуть рішення щодо вирішення цієї проблеми, аби попередити негативні наслідки для дитини в майбутньому", - додали в поліції.
Звісно ж що на родичку склали адмінпротокол про неналежне виконання нею батьківських обов'язків, який передбачає штраф.
Фото: наша героїня (facebook.com/pol.kyivregion)
Зазначимо, що у вересні мати вже залишала хлопчика самого. Того дня малюк прокинувся і пішов шукати матір без одягу і з однією пустункою.
Санкція ч.2 ст. 184 передбачає штраф від 1700 до 5100 гривень (як дії, вчинені повторно протягом року).
Раніше ми писали, що в Луцьку жінка порізала себе й однорічне дитя, залишивши передсмертну записку.
Також в Одесі камери відеоспостереження зафіксували жорстоке виховання маленького хлопчика.