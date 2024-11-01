19-летняя дочь Поляковой шокировала, как училась целоваться на маме

Так, со слов Маши, когда ей было 15 лет, мама попросила показать на ней, как она целуется с парнями.

"Мне кажется, она не могла подумать, что я это сделаю. Ну показать, так показать, почему бы и нет. Я на ней показала, как это делала. Она мне сказала: "Губы немножко расслабь, а так - молодец", - вспомнила Полякова-младшая.

Маша Полякова с мамой (фото: instagram.com/marypoppers1)

Ведущий Слава Демин поинтересовался у нее, понимает ли она, что эти слова могут вызвать у общества бурную реакцию.

"А почему это не ок? Дочка целуется с мамой, да, но без языка же", - ответила исполнительница.

Также она призналась, как относится к хейту из-за своих нестандартных высказываний, и почему, по мнению Марии, некоторые ее не любят в сети.

"Меня хейтят с 12-ти лет... Могу сказать так: ведьм или любят, или очень не любят. Это зависть, я бы сказала так. Да, я выросла в обеспеченной семье, мне повезло. Да, мне с детства давалось больше, чем другим. Да, я могу назвать себя красивой, талантливой. За это, возможно, и не любят", - высказалась девушка.

За что хейтят Машу Полякову

Маша Полякова уже известна публике не меньше, чем ее звездная мама. Она активно стремится к популярности, ведя свой Instagram-блог с 14 лет. В нем Мария неоднократно делилась откровенными и провокационными фотографиями, которые вызывали немало обсуждений.

В 16 лет блогерша стала солисткой молодежной группы "Швы", исполняя песни с бранными текстами, за что ее хейтили в сети.

Сегодня, в свои 19 лет, Маша продолжает развивать музыкальную карьеру. Девушка заметно повзрослела, а ее поведение стало менее провокационным. Однако иногда сообщения артистки в соцсетях вызывают у пользователей возмущение.

Маша Полякова (фото: instagram.com/marypoppers1)