19-летняя дочь Поляковой шокировала, как училась целоваться на маме
19-летняя дочь известной украинской певицы Оли Поляковой сделала необычное признание. Девушка шокировала, что училась целоваться на собственной матери.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью блогерши Слави Демину.
Так, со слов Маши, когда ей было 15 лет, мама попросила показать на ней, как она целуется с парнями.
"Мне кажется, она не могла подумать, что я это сделаю. Ну показать, так показать, почему бы и нет. Я на ней показала, как это делала. Она мне сказала: "Губы немножко расслабь, а так - молодец", - вспомнила Полякова-младшая.
Маша Полякова с мамой (фото: instagram.com/marypoppers1)
Ведущий Слава Демин поинтересовался у нее, понимает ли она, что эти слова могут вызвать у общества бурную реакцию.
"А почему это не ок? Дочка целуется с мамой, да, но без языка же", - ответила исполнительница.
Также она призналась, как относится к хейту из-за своих нестандартных высказываний, и почему, по мнению Марии, некоторые ее не любят в сети.
"Меня хейтят с 12-ти лет... Могу сказать так: ведьм или любят, или очень не любят. Это зависть, я бы сказала так. Да, я выросла в обеспеченной семье, мне повезло. Да, мне с детства давалось больше, чем другим. Да, я могу назвать себя красивой, талантливой. За это, возможно, и не любят", - высказалась девушка.
За что хейтят Машу Полякову
Маша Полякова уже известна публике не меньше, чем ее звездная мама. Она активно стремится к популярности, ведя свой Instagram-блог с 14 лет. В нем Мария неоднократно делилась откровенными и провокационными фотографиями, которые вызывали немало обсуждений.
В 16 лет блогерша стала солисткой молодежной группы "Швы", исполняя песни с бранными текстами, за что ее хейтили в сети.
Сегодня, в свои 19 лет, Маша продолжает развивать музыкальную карьеру. Девушка заметно повзрослела, а ее поведение стало менее провокационным. Однако иногда сообщения артистки в соцсетях вызывают у пользователей возмущение.
Маша Полякова (фото: instagram.com/marypoppers1)