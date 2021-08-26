18-річна дочка Кравець з келихом в руках разом з мамою відірвалася під хіт Ротару

18-річна Марія Кравець похвалилася новим відео, на якому вона запально танцює разом з мамою під безсмертний хіт Софії Ротару "Одна калина".
Про це дівчина відзвітувала на своїй сторінці в Instagram
Потанцювати 44-річна Олена разом з дочкою прийшли на святковий концерт, присвячений 30-річчю Незалежності України, що відбувся на НСК "Олімпійський" 24 серпня. А Софія Михайлівна Ротару стала однією з хедлайнерів шоу.
На кадрах видно, що дівчата танцюють під "Калину", а в руках Маша тримає келих зі світлою рідиною всередині.
Скрін: Олена Кравець з донькою Марією танцюють під Ротару
Відео можна подивитися за посиланням.
Як відомо, Софія Ротару відкрила святковий концерт на НСК "Олімпійський". Крім пісні "Одна калина", співачка виконала "Червону руту".
Олена Кравець (у дівоцтві Маляшенко) одружена з екс-квншиком і колишнім продюсером "95 кварталу" Сергієм Кравцем. 24 лютого 2003-го у них народилася дочка Марія, а 15 серпня 2016-го на світ з'явилися двійнята Іван і Катя.
Раніше ми писали, що 18-річна дочка Олени Кравець відірвалася під Вєрку Сердючку і засвітила тату.
До слова, під час виступу гурту "Скрябін" на "Олімпійському" у фан-зону містично впали дрони.