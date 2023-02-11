170 грн за шаурму: туристов шокировали цены на уличную еду в Буковеле

Какие цены на уличную еду в Буковеле

Небольшие хот-доги стоят 130 гривен, вне зависимости от вида. Также предлагают булочку с баварской сосиской, баварской сосиской и сыром или просто сосиской. Порция картофеля фри обойдется в 110 грн.

В другом киоске можно купить шурпу и плов. Стоимость шурпы (это восточный суп с мясом и овощами) - 95 грн за порцию. Цена плова - 180 грн.

Цены на шашлык колеблются в пределах 210-230 грн за 100 грамм. Овощи-гриль стоят - 110 грн за порцию, соленья - 115 грн.

Шаурма с курицей обойдется в 170 грн. Булочка с вишнями стоит 80 гривен. В такую же цену булочка с нутеллой, а вот со сладким сыром в начинке - 70 грн, с маком - 60 грн. Столько же стоят кукуцы - булочки с изюмом.

Пончики продают по 95 грн за штуку, а вот с какаовой начинкой - по 145 грн.

Стоимость уличной еды в Буковеле в разгар сезона (скриншот)

За порцию капучино, латте и горячий шоколад придется заплатить 100 грн. Какао - 90 грн. Классические американо и эспрессо - 70 грн. Американо с молоком - 90 грн. Чай в пакетиках продается за 55-65 грн за порцию. Заварной чай - по 75 гривен.

Глинтвейн алкогольный и безалкогольный стоит 120 грн. А вот цены на пиво стартуют от 125 грн и доходят до 225 грн за бутылку.

50 граммов виски обойдется в сумму от 135 до 225 грн. А вот за бутылку вина "Алазанская долина" придется заплатить около 1000 грн.

Pepsi, 7 Up, холодный чай и другие безалкогольные прохладительные напитки продают по 90 грн. за 0,5 л. Энергетики - по 145 грн.

Стоимость уличной еды в Буковеле в разгар сезона (скриншот)