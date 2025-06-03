17-летнюю TikTok-звезду жестоко убили: ее последнее видео перед трагедией стало вирусным

В Пакистане расследуют шокирующее убийство 17-летней TikTok-инфлюенсерки Саны Юсуф. Девушку застрелили в собственном доме в Исламабаде, и правоохранители подозревают, что речь идет о так называемом "убийстве чести".

Трагедия произошла в понедельник 3 июня в секторе G-13 столицы Пакистана. По информации телеканала Samaa TV, Сана, которая родом из Верхнего Читрала, погибла от огнестрельных ранений, нанесенных с близкого расстояния.

Сана Юсаф (фото: instagram.com/sanayousaf22)

Подозреваемый, который, предположительно, является родственником девушки, сначала разговаривал с ней возле дома, а затем зашел внутрь и открыл огонь.

"Подозреваемый вошел в дом, сделал несколько выстрелов и убежал", - сообщил полицейский местным СМИ.

Девушке выстрелили дважды. Она скончалась на месте. Ее тело доставили в Пакистанский институт медицинских наук (PIMS) для вскрытия.

Последнее видео стало вирусным

Все это произошло всего через несколько часов после того, как Сана Юсуф поделилась в соцсетях видео с празднования своего дня рождения. На кадрах она счастливо разрезает торт и проводит время с близкими - беззаботная, улыбающаяся, будто перед ней вся жизнь.

Это видео стало ее последним и уже собрало миллионы просмотров, оставив пользователей соцсетей в состоянии шока.

Еще за день до трагедии она опубликовала другое видео - возле роскошного авто вместе со своей "лучшей подругой-гахриб", как она подписала ролик. И этот клип стал вирусным.

Иронично, что моменты радости из последних дней жизни стали прощанием, которое теперь просматривают тысячи людей по всему миру.

Возможное убийство чести

Среди основных версий полиции - "убийство чести", то есть умышленное убийство родственником, который считает, что действия жертвы "опозорили" семью. По предварительным данным, нападавший был гостем в ее резиденции.

"Сана Юсуф, которая родом из Верхнего Читрала и проживала в секторе G-13 Исламабада, была смертельно ранена гостем, который пришел навестить ее дома. Нападавший сразу после инцидента скрылся с места происшествия", - сообщает SAMAA TV.

Сана Юсаф (фото: instagram.com/sanayousaf22)

По состоянию на сейчас арестов не произведено. Полиция продолжает расследование.

Что известно о Сане Юсуф

Сана Юсуф - молодая инфлюенсерка, дочь общественного активиста, которая получила известность благодаря TikTok. Она снимала видео о традициях Читрала, выступала за права женщин, поддерживала образовательные инициативы и пропагандировала культурную гордость. У нее было почти 500 тысяч подписчиков в Instagram.

Ее контент был содержательным, часто глубже типичного развлекательного формата. Сана стала голосом нового поколения - прогрессивного, смелого и уверенного в себе.

Сана Юсаф (фото: instagram.com/sanayousaf22)

Убийство Юсуф стало болезненным ударом не только для ее семьи, но и для всего онлайн-сообщества, которое видело в ней пример силы и вдохновения. Ее видео, которые еще вчера вызывали улыбку, сегодня пересматриваются со слезами на глазах.

Смерть инфлюенсерки в очередной раз поднимает болезненную тему безопасности женщин, в частности тех, кто публично выражает свое мнение и бросает вызов консервативным традициям. Справедливость для Саны Юсуф требуют тысячи пользователей - и не только в Пакистане.