17-летнюю TikTok-звезду жестоко убили: ее последнее видео перед трагедией стало вирусным
В Пакистане расследуют шокирующее убийство 17-летней TikTok-инфлюенсерки Саны Юсуф. Девушку застрелили в собственном доме в Исламабаде, и правоохранители подозревают, что речь идет о так называемом "убийстве чести".
Подробнее узнайте в материале на РБК-Украина (проект Styler).
Трагедия произошла в понедельник 3 июня в секторе G-13 столицы Пакистана. По информации телеканала Samaa TV, Сана, которая родом из Верхнего Читрала, погибла от огнестрельных ранений, нанесенных с близкого расстояния.
Сана Юсаф (фото: instagram.com/sanayousaf22)
Подозреваемый, который, предположительно, является родственником девушки, сначала разговаривал с ней возле дома, а затем зашел внутрь и открыл огонь.
"Подозреваемый вошел в дом, сделал несколько выстрелов и убежал", - сообщил полицейский местным СМИ.
Девушке выстрелили дважды. Она скончалась на месте. Ее тело доставили в Пакистанский институт медицинских наук (PIMS) для вскрытия.
Последнее видео стало вирусным
Все это произошло всего через несколько часов после того, как Сана Юсуф поделилась в соцсетях видео с празднования своего дня рождения. На кадрах она счастливо разрезает торт и проводит время с близкими - беззаботная, улыбающаяся, будто перед ней вся жизнь.
Это видео стало ее последним и уже собрало миллионы просмотров, оставив пользователей соцсетей в состоянии шока.
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Еще за день до трагедии она опубликовала другое видео - возле роскошного авто вместе со своей "лучшей подругой-гахриб", как она подписала ролик. И этот клип стал вирусным.
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Иронично, что моменты радости из последних дней жизни стали прощанием, которое теперь просматривают тысячи людей по всему миру.
Возможное убийство чести
Среди основных версий полиции - "убийство чести", то есть умышленное убийство родственником, который считает, что действия жертвы "опозорили" семью. По предварительным данным, нападавший был гостем в ее резиденции.
"Сана Юсуф, которая родом из Верхнего Читрала и проживала в секторе G-13 Исламабада, была смертельно ранена гостем, который пришел навестить ее дома. Нападавший сразу после инцидента скрылся с места происшествия", - сообщает SAMAA TV.
Сана Юсаф (фото: instagram.com/sanayousaf22)
По состоянию на сейчас арестов не произведено. Полиция продолжает расследование.
Что известно о Сане Юсуф
Сана Юсуф - молодая инфлюенсерка, дочь общественного активиста, которая получила известность благодаря TikTok. Она снимала видео о традициях Читрала, выступала за права женщин, поддерживала образовательные инициативы и пропагандировала культурную гордость. У нее было почти 500 тысяч подписчиков в Instagram.
Ее контент был содержательным, часто глубже типичного развлекательного формата. Сана стала голосом нового поколения - прогрессивного, смелого и уверенного в себе.
Сана Юсаф (фото: instagram.com/sanayousaf22)
Убийство Юсуф стало болезненным ударом не только для ее семьи, но и для всего онлайн-сообщества, которое видело в ней пример силы и вдохновения. Ее видео, которые еще вчера вызывали улыбку, сегодня пересматриваются со слезами на глазах.
Смерть инфлюенсерки в очередной раз поднимает болезненную тему безопасности женщин, в частности тех, кто публично выражает свое мнение и бросает вызов консервативным традициям. Справедливость для Саны Юсуф требуют тысячи пользователей - и не только в Пакистане.
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При написании материала использовались следующие источники: Samaa TV, TikTok Сани Юсуф.